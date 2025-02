Bomba robbant egy moszkvai luxuslakóházban, ismert ember lehetett a célpont - videó

Bomba robbant egy moszkvai luxuslakóház előcsarnokában – jelentette a Reuters az orosz az állami hírügynökség, a TASZSZ beszámolója alapján. A merényletben elhunyt a "Donyecki Népköztársaság" ökölvívó szövetségének tiszteletbeli elnöke, az ArBat önkéntes zászlóalj megalapítója, Armen Szarkiszján, és egyik testőre.

A brit hírügynökség úgy értesült, hogy a bomba akkor robbant fel, amikor a hadúr, testőrei kíséretében, belépett az épületbe. A „Skarlát Vitorlák” fantázianevű luxuslakóház a Moszkva folyó partján, az orosz főváros északkelti részén, a Kremltől 12 kilométerre található. A sebesült testőr a helyszínen, Szarkiszján a kórházba szállítást követően halt meg. A merényletben további négy személy, köztük egy nő, súlyosan megsebesült.

„A merényletet gondosan megtervezték. A nyomozók jelenleg azonosítják azokat, akik a bűncselekményt megrendelték” – idézte a TASZSZ hírügynökség a rendőrség egyik tisztviselőjét.

Az orosz biztonsági szolgálatokkal kapcsolatban álló Telegram-csatorna, a Baza közzétett egy videót, amelyen az épület előcsarnokának romjai láthatóak.

Russian Telegram channels report that Armen Sarkisyan, founder of the ArBat battalion in the so-called "DPR", might have been killed in a Moscow apartment building - an explosion took place there.



According to other sources, Sarkisyan survived but was seriously wounded and is in… pic.twitter.com/oCLRKyNer5