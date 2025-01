Árgus szemek figyelik az orosz árnyékflottát és a tenger alatti vezetékeket

A londoni külügyminisztérium és a védelmi tárca együttesen ismertetett hétfői tájékoztatása szerint a Közös Expedíciós Haderő (Joint Expeditionary Force, JEF) nevű észak-európai katonai szövetség aktiválta a tengerfelszín alatti vezetékrendszereket potenciálisan fenyegető veszélyek azonosítására szolgáló nyomkövető rendszerét és az orosz "árnyékflotta" - vagyis az ukrajnai háború miatt érvénybe léptetett nemzetközi szankciókat kikerülve nyersanyagokat szállító orosz hajók - mozgásának megfigyelését.

A JEF, amelynek létrehozását London 2012-ben kezdeményezte, hivatalosan a 2014-es walesi NATO-csúcson jött létre Nagy-Britannia mellett Izland, Norvégia, Dánia, Hollandia, Lettország, Litvánia, Észtország, Svédország és Finnország részvételével.

?️? On 30 December 2024, NATO Allies met at the alliance’s headquarters to discuss the security of critical infrastructure in the Baltic Sea, following the recent damage to undersea cables connecting ??Estonia and ??Finland on 25 December, - UK Defence Journal



❗️To increase… pic.twitter.com/DNH8gpXrLq