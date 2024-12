Másodszor lett az év embere Amerikában Donald Trump

Hatalmas elismerés érte Donald Trumpot az Egyesült Államokban: idén már második alkalommal választotta meg őt az „Év emberének” a Time magazin.

A lap minden évben olyan személyeket tüntet ki, akik jelentős hatást gyakoroltak a világ eseményeire – akár pozitív, akár negatív értelemben.

A régi-új amerikai elnök először 2016-ban kapta meg ezt az elismerést, miután győzelmet aratott az akkori elnökválasztáson.

A magazin bejelentésének megünneplésekor Trump kongatta meg a nyitóharangot a New York-i tőzsdén.

NOW - Trump rings the NYSE bell after being named Time's Person of the Year.pic.twitter.com/Y8LD7uFHTE