Még több emberéletet követelt a Milton hurrikán Floridában

Helyi idő szerint csütörtök reggel hárommillió fogyasztónál nem volt áram, a szakemberek a vihar átvonulása után szinte azonnal nekiláttak a szolgáltatás helyreállításának. Florida állam kezdeményezésére több ezer villanyszerelő állt készenlétben, akik az ország több részéből érkeztek.

Az illetékesek csütörtökön arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthonukban, ezzel is könnyítve a mentőegységek mozgását.

Joe Biden elnök a vihar érkezését megelőzően katasztrófahelyzetet hirdetett, ami szövetségi forrásokat is elérhetővé tett a felkeszüléshez, valamint a károk elhárítására.

A Milton hurrikán kárainak felmérése csütörtökön elkezdődött, valamint a kutató-mentőegységek az érintett területeket járták végig a reggeli óráktól, ajtóról-ajtóra kopogtatva.

Ron DeSantis kormányzó csütörtök reggeli tájékoztatóján elmondta, hogy a vihar idején is több helyen kellett emberélet védelmében mentőegységnek beavatkozniuk. A kormányzó elmondta, hogy a vihar által érintett tengeri hidak stabilitását a szakemberek ellenőrzik, és amennyiben nem észlelnek károsodást, újranyitják azokat a forgalom előtt.

A helyreállításhoz kapcsolódóan a kárt szenvedett vállalkozások számára gyorshitelt biztosítanak, alacsony kamattal, hogy mielőbb folytatni tudják tevékenységüket.

This imagery from @NOAA's #GOESEast ?️ is providing visible cloud imagery every 30 seconds of #HurricaneMilton as it pushes closer to Florida. Notice the frequent #lightning being picked up by the satellite's #GLM instrument as well.



Get the latest on #Milton:… https://t.co/33Yng1EYNC pic.twitter.com/5Xjb2K2Y49