Hurrikánhelyzet Floridában: már többen meghaltak

A Milton hurrikán 200 kilométer/órás széllökésekkel csapott le Florida partjaira. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (NHC) magyar idő szerint csütörtök virradóra kiadott közleménye szerint a hurrikán északkeleti irányba, az Atlanti-óceán felé haladt nagyjából 200 kilométer/órás sebességgel. A hurrikán Tampától délre ért partot, majd napközben átszeli Floridát, de az NHC szakértői arra számítanak, hogy jelentősen lassulni fog, ahogy átvonul az államon. Addig azonban életveszélyes viharhullámokra, hatalmas, szélsőséges szélre és villámárvizekre figyelmeztetnek a meteorológusok.

A floridai Siesta Key környékén ért partot a Milton hurrikán Floridában, hármas kategóriájú viharként érkezett, azóta veszített valamennyit az erejéből, így kettes erősségűvé sorolták át. Az NHC közlése szerint nagy területen pusztító erejű viharhullámok várhatók, a legmagasabb árhullámok 10 láb magasak vagy még annál is nagyobbak lesznek. Az állam középső részén található Orlando és a keleti parton fekvő Daytona Beach város körüli tengerparti területek szintén villámárvíz-riasztás alatt állnak.

A BBC beszámolója szerint egyre gyakoribbak az az áramkimaradások Floridában. A poweroutage.us oldal adatai alapján

A Florida keleti partján fekvő St. Lucie megye seriffi hivatala pedig arról adott tájékoztatást, hogy többen életüket vesztették a térségre lecsapó tornádók miatt. Keith Pearson megyei seriff a BBC érdeklődésére közölte: a tornádók a semmiből jelentek meg, megelőzve a hurrikán teljes megérkezését. Megjegyezte, hogy a szakértők meg tudják jósolni, hogy a hurrikánok hol érnek partot, de azt nem, hogy egy tornádó hol csap le. „Egy tornádó esetében ezt nem lehet tudni. Majdnem olyan, mintha egy bombát dobnának le bárhol és bármikor”. Hozzátette, hogy már túl késő volt evakuálni.

One hour of calm in the eye of the storm to... back half of Hurricane Milton with winds blowing in opposite direction. Full blackout came 10 minutes later pic.twitter.com/IwECruRR6T