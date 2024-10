"Ha ön marad, meghalhat" - vészjósló figyelmeztetés Floridában

Akár katasztrófával is járhat a rövid időn belül érkező második hurrikán Floridában. Mint ahogy már beszámoltunk róla, a hurrikán tombolva halad előre és pusztít. Az előrejelzések szerint „a különösen veszélyesnek” mondott Milton magyar idő szerint csütörtök hajnalban csap le az amerikai szövetségi államra.

A vihart már kedden a 4-es kategóriába sorolták (azaz már csak egyel gyengébb, mint a legerősebbek, bár egy időre 5-sre is erősödött) és a prognózis szerint „telibe találja” a déli államot és magát a félsziget központi részén fekvő fontos várost, Tampát is – ami sok turista floridai belépőpontja.

Veszélyben Disneyworld is?

Ezt követően a néhány száz kilométerrel keletre fekvő Orlando – a Disneyworld, Universal Studios, a Seaworld és más, a turisták által kedvelt szabadidőparkok otthona felé veszi az irányt.

Várakozások szerint 300 milliméternyi csapadék eshet, és a széllökések ereje elérheti a 240 km/órás sebességet. A vihar miatti hullámok pedig akár 2,5-3 és fél méter magasak is lehetnek.

Joe Biden elnök a hurrikán miatt elhalasztotta németországi és angolai útját – útóbbi lett volna mostani elnöksége első afrikai látogatása. Miként annyi illetékes, ő is világosan üzent a lakosoknak: Evakuáljanak!

"Ez lehet a legrosszabb vihar, ami egy évszázad óta lezúdult Floridára, ha Isten úgy akarja, ez nem lesz igaz, de most még úgy néz ki"

- mondta.

Felszólította a légitársaságokat, hogy nem pumpálják fel a jegyek árát a menekülők számára.

„Ez itt nem játék Miltonnal... ha szembe akarsz szállni a természettel, akkor tudd, hogy 100%-kban mindig ő nyer” – mondta Jane Castor Tampa főpolgármestere.

Ő még vészjóslóbb volt.

"Ha nem távozik, akkor ön meghal"

- mondta azoknak, akik valahogy ki akarták bekkelni a vihart, emlékeztetve, hogy ilyen még életében nem látott. Milton az eső, szél és a megemelkedő tengerhullámok keveréke, az egész Pinellas megye víz alá kerülhet - fejtegette.

A lakosokat figyelmeztették, hogy a keddi volt az utolsó teljes nap, amikor távozhattak.

"Készüljenek a 2017-es Irma hurrikán utáni legnagyobb evakuálásra... mindenkinek melegen ajánlom, hogy távozzon"

– ezt üzente nekik Kevin Guthrie, a szövetségi állam vészhelyzeti hatóságának igazgatója.

A tűzoltók közben figyelmeztettek, hogy az életével játszik, aki nem megy el. „Ha ön itt marad, akkor meghalhat és az embereim is meghalhatnak, amikor megpróbálják kimenteni” – mondta Jason Dougherty tűzoltóparancsnok.

2017-ben körülbelül hétmillió embernek adták ki az utasítást Floridában, hogy távozzon az otthonából.

Ezúttal gondolnak a benzinkutakra... és az elektromos kocsikra is

Mindez hatalmas dugókkal járt az autópályákon és sorokkal a benzinkutaknál. Az akkori hurrikán, Irma 130 ember halálát okozta.

Illetékesek ezért most ideiglenes benzinkutakat és az elektromos kocsik számára töltőpontokat állítanak fel az evakuálási útvonalakon – írta a Sky News.

A korábbi bajokra pedig rátesz egy lapáttal az, hogy Milton olyan helyekre is lecsaphat, amelyeken Helene már pusztítva átvonult. Ha a hurrikán 5-ös fokozatúra erősödik, akkor már sok fát kicsavarhat, tetőket szakíthat le és kisebb épületeket fordíthat fel és áramszüneteket is okozhat.

Massive #Evacuation traffic on I-275 outbound. People leaving the St.Petersburg and Pinellas Park areas. For the moment the center of hurricane #Milton is forecast to be right on top of this area next Wednesday October 9th 2024 at 7pm. #Tampa #Florida pic.twitter.com/WHEMq6Z92B — David Velez, HurricaneXplorer (@HurricaneXplore) October 7, 2024

Pinellas megyében - ahol St Petersburg város található (benne a Salvador Dali múzeummal és a Scientológia központjával) – előfordulhat, hogy félmillió embert kötelezően evakuálnak.

Hat korház, két tucat idősotthon és más létesítmények kiürítése kedden már folyamatban is volt. Közben hurrikán-figyelmeztetést adtak ki a mexikói Yucatán-félsziget északi részén is.

Észak-Karolina államban pedig már 1500 katona segíti a Helene utáni károk felszámolását, miközben Biden elnök több, mint 100 millió dolláros szövetségi gyorssegélyt szabadított fel az államnak.