Órákon belül lecsaphat a pusztító erejű Milton hurrikán, akár a teljes floridai partot letarolhatja

A mexikói partok vidékéről indult Milton hurrikán ugyan mostanra valamelyest gyengült, de így is kifejezetten pusztító lehet, amikor – várhatóan csütörtökön – eléri Florida partjait. A hurrikánt hétfőn rövid időre a legerősebb, 5-ös kategóriába sorolták, azonban később veszített az erejéből. Jelenleg a szintén pusztító, 4-es kategóriában van, és nem kizárt, hogy később visszaerősödik az 5-ös szintre. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Florida történelmének legnagyobb evakuációját rendelték el az állam nyugati partján, ahol több mint egymillió ember kénytelen elhagyni otthonát a közelgő Milton hurrikán miatt. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése alapján hétfő reggel a vihar már elérte a 240 kilométer/órás sebességet, és szerdán érkezik meg Tampa Bay környékére, majd északkeleti irányban folytathatja pusztítását.

A hurrikánok kialakulásáról és természetéről Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője beszélt az InfoRádióban. Mint fogalmazott, a hurrikán „a természet gigantikus hőerőgépe”. Ez alatt az érti, hogy az energiáját a meleg tengervízből meríti. A különféle légörvények a leggyakrabban az őszi időszakban jelennek meg, amikor a tengervíz még meleg, viszont a levegő hőmérséklete már folyamatosan csökken. A légörvényeket főleg zivatarok váltják ki, és általában néhány száz kilométer az átmérőjük, vagyis a mérsékelt övi ciklonokhoz képest kisebbek. A légörvények tehát tulajdonképpen zivatarrendszerekből állnak, és egy meglehetősen bonyolult, összetett folyamat eredményeképpen jönnek létre, majd alakulnak át hurrikánná a trópusi területeken.

Horváth Ákos közölte: a hurrikán „meglehetősen veszélyes objektum”, hiszen a szelei elérhetik akár a 200-250 km/órás sebességet is, és hosszabb időn át fennmaradhat egy adott terület felett, miközben hatalmas pusztítást végezhet. Mint mondta,

A hurrikán másik fő sajátossága, hogy jelentős mennyiségű csapadék lehullásával jár együtt, hiszen a fő meghajtója a vízgőz. A trópusi ciklonok a tengerből nyerik ki a vízgőzt, amely aztán kicsapódik, közben pedig óriási hőmennyiség szabadul fel. Ez a kicsapódás eredményezi a csapadékot, és ilyenkor akár 200-300 milliméter eső is lehullhat egyetlen nap alatt. A meteorológus tájékoztatása szerint a legnagyobb pusztítások akkor mennek végbe, amikor az említett két jelenség egyszerre zajlik. „Amikor fúj egy 100-150 kilométer/órás szél, és mellette még szakad az eső is, az egy kicsit ahhoz hasonlítható, mint amikor valaki magasnyomású mosóval nyomja a partfalakat vagy a házak falát” – magyarázta Horváth Ákos.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc