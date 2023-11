Oroszország újabb ellenséget talált magának - teljes finn határzár

Finnország december 13-ig lezárta az összes, Oroszországgal közös átkelőhelyet és szigorú ellenőrzést vezetett be az 1300 kilométer hosszú közös határ mentén. A döntéssel kapcsolatban az ország külügyminisztere azt nyilatkozta a londoni Financial Timesnak:

attól tartanak, hogy az oroszok a menekültek között háborús bűnösöket vagy katonákat próbálnak az Európai Unióba csempészni.

Elina Valtonen korábban már figyelmeztette az oroszokat, hogy mire számíthatnak, ha továbbra is iratok nélküli menedékkérők százait küldik a határra.

A két ország közötti viszony akkor romlott meg igazán, amikor Finnország - feladva évtizedes semlegességét -, belépett a NATO-ba. Moszkva bár hevesen ellenezte a csatlakozást, attól azért egyelőre tartózkodott, hogy nyilvánosan is fenyegesse szomszédját. Ehelyett az úgynevezett hibrid hadviselést választotta, és migránsok áradatát zúdította a finnekre. Egy hónap alatt több menedékkérő érkezett az észak-európai országba, mint korábban egy év alatt. Az oroszok hasonlóan jártak el a balti államok és Lengyelország esetében is.

