Pandadiplomácia: Tajvan Kínától kér segítséget beteg állata miatt

Az állat elvesztette étvágyát, furcsán kezdett el viselkedni, augusztusban pedig egy háromperces rohama is volt – ezt követően MR-vizsgálatot végeztek rajta, amely kimutatta az agysérülést. Tajvan Pekingtől kért segítséget a panda megmentésére – írja a CNN.

Ez a kérdés azonban most nem túl egyszerű, mivel Kína – amely Tajvant saját területének tartja – Nancy Pelosi augusztusi tajvani látogatása óta nagyon feszült viszonyban van a szigettel.

Tuan Tuant párjával, Jüan Jüannal együtt Kína ajándékozta Tajvannak 2008-ban: ez a pandadiplomácia részeként történt, de egyben erős üzenetet is közvetített.

A két állat neve összeolvasva újraegyesítést jelent.

Pekingi információk szerint eljutott a segélykérés az ország szecsuáni pandakutató intézetéhez, és a szakemberek készen is állnak arra, hogy segítsenek. De a tajpeji állatkert nem tud semmi konkrétumról az ügyben. Az állatnak egy hónapja még kutya baja sem volt: akkor tették közzé róla és párjáról a 18. születésnapjuk alkalmából készült képsort.

A szóvivő azt is elmondta, hogy korábban a két fél szorosan együttműködött az óriáspandák gondozása érdekében, és rendszeresen cseréltek információkat. Amikor a panda bocsoknak adott életet, szakértőket is küldtek. 2013-ban és 2020-ban is született egy kis pandája a két állatnak.

Tuan Tuan jelenleg szoros megfigyelés alatt áll, további vizsgálatokat végeznek rajta, hogy betegségének okára fény derülhessen. Egy panda 13-20 évig él a természetben, de fogságban ennél jelentősen hosszabb lehet az élete a WWF szerint. Tuan Tuan most 18 éves, a rekordot egy Hszin-hszing nevű panda tartja, amely 38 évet élt meg Csungkingben.

Fogságban nehezen szaporítható az állat, amely már nem veszélyeztetett, hanem sérülékeny. Populációja ugyanis 17 százalékkal nőtt az elmúlt évtizedben. Kínában 1800 példány él szabadon.

