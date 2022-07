Már Varsó lerohanásáról beszél egy csecsen parancsnok

Apti Alaugyinov szerint Oroszország hamarosan teljesen az irányítása alá vonja Donyec megyét, ezt követően pedig támadást fognak indítani Kijev ellen is.

Ukrajna teljes megszállását követően a katonai vezető kilátásba helyezte Lengyelország, valamint Litvánia lerohanását is, utóbbi elfoglalására meglátása szerint elég lesz egy szakasznyi csecsen katona.

A hírről beszámoltó Portfolio megjegyzi, hogy Apti Alaugyinov kijelentését érdemes fenntartásokkal kezelni, az 5 hónapja tartó konfliktus során az orosz erőknek ugyanis éppen a napokban sikerült az első teljes megyéjüket, Luhanszkot elfoglalni.

Chechen commander Alaudinov says the Russian Army will soon take all of Donetsk followed by Kyiv & Warsaw.



He says a single platoon of Chechen Special Forces can take all of Latvia and that the rest of Europe isn’t much different.



Let’s see about that…pic.twitter.com/RW4QNuUegX — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2022