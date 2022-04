Az energiaszektort érintő szankciók és Paks 2 leállítása mellett szavaztak a magyar EP-képviselők

Miként arról csütörtökön az Infostart is beszámolt, nagy többséggel elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely tulajdonképpen totális Oroszország elleni gazdasági szankciót javasol az Európai Tanácsnak, beleérte az orosz olaj-, szén-, nukleárisanyag- és gázimport tiltását is.

Az állásfoglalásban az is benne van, hogy Oroszországot zárják ki egyebek mellett a G20-ból és az Interpolból is, hajóik ne köthessenek ki az uniós kikötőkben, és szüntessék be az Oroszországba és Fehéroroszországba tartó, valamint onnan érkező közúti szállítást, de további intézkedések megtételére is biztatja az unió legfőbb döntéshozó szervét.

A Fidesz európai parlamenti képviselői a szavazáson is határozott nemmel szavaztak arra a javaslatra, hogy embargót vezessenek be az Oroszországból érkező gázra, kőolajra és nukleáris üzemanyagra – áll Gál Kinga fideszes EP-képviselő Facebook-oldalán megjelent közleményében. Később úgy fogalmaz a poszt, hogy „az EP-határozatot a végszavazásnál támogatni fogjuk”. Márpedig ennek végszavazása megtörtént: 513 igennel, 22 ellenszavazat és 19 tartózkodás mellett.

A 444.hu EP-állásfoglalásról szóló cikke azt írja a szavazási jegyzőkönyv alapján, hogy a Fidesz összes jelenlévő képviselője, Bocskor Andrea, Deli Andor, Gál Kinga, Kósa Ádám, Schaller-Baross Ernő és Tóth Edina is megszavazta az állásfoglalást, ahogy az ellenzéki pártok jelen lévő képviselő is. A Telex úgy értelmezi a történteket, hogy

a „határozott nem” csak a módosítóra vonatkozott, ami ennek ellenére többséget kapott, így bekerült a végső változatba. Erre a kormánypárti képviselők már igent mondtak.

A 444.hu rámutat, hogy a határozat külön említi a Roszatom magyarországi beruházásának azonnali leállítását, márpedig ez Paks 2-ről szól. Ez szemben áll a kormány politikájával, hiszen eddig amellett érveltek, hogy a szankciók nem vonatkozhatnak az energiahordozókra és a Paks 2 beruházásra sem.

Ezután tételesen felsorolja a cikk, hogy az EP nagy többséggel, így az összes jelenlévő magyar képviselő igen szavazatával elfogadott határozatában mi áll, illetve milyen intézkedések megtételét várja az Európai Tanácstól:

felszólítja Oroszországot, hogy azonnal vonuljon ki hadseregével Ukrajna teljes területéről.

felsorolja, hogy milyen nemzetközi szerződéseket sértett meg Oroszország, köztük van a Budapesti Memorandum is

Vlagyimir Putyint háborús bűnösnek nevezi, és több nemzetközi törvényszéket is felszólít eljárások elindítására az orosz katonák által meggyilkolt, megkínzott és megerőszakolt civil áldozatok ügyében

támogatja a tagállamokat, hogy külön-külön szállítsanak fegyvereket Ukrajnának, és azt is, hogy az EU további közös fegyverbeszerzéseket intézzen, újabb 500 millió euró értékben

humanitárius folyosók megnyitását követeli a civilek kimenekítésére a harcok elől, és még több segélyt Ukrajnának. Támogatni akarja a menekülteket ellátó és befogadó tagállamokat is

az EU-nak politikailag messzemenőkig ki kell állnia Ukrajna mellett, és elismernie, hogy Ukrajna az európai értékek védelmében harcol

támogatja, hogy haladjanak a tárgyalások Ukrajna felvételéről az EU-ba

felszólítja Oroszországot, hogy ne használjon tömegpusztító fegyvereket, és vigye el a katonáit az atomerőművek közeléből

üdvözli az eddigi szankciókat Oroszország ellen, és további szankciókat is követel az Európai Tanácstól

felszólítja a tagállamok kormányait, hogy az ENSZ-ben szervezzék meg békefenntartók küldését az ukrajnai atomerőművekhez

felszólítja a tagállamok kormányait, hogy érjék el Oroszország kizárását számos nemzetközi szervezetből, többek között a G20 csoportból és a WTO-ból is

felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a kivetett szankciókat szigorítsák, ne lehessen trükkökkel megkerülni azokat

a tagállamok a saját igazságszolgáltatásukkal is csapjanak le a szankciókat kikerülő cégekre, személyekre

terjesszék ki a szankciókat az agresszív háborús propagandát terjesztő orosz személyekre is

felszólítja az európai cégeket, hogy teljesen szakítsák meg minden üzleti kapcsolatukat Oroszországgal

új szankciókat is követel: az összes orosz bankot kapcsolják le a SWIFT-rendszerről, az összes orosz érdekeltségű hajót tiltsák ki a kikötőkből, terjesszék ki a kereskedelmi szankciókat a közúti fuvarozásra is, és harmadik országokban regisztrált teherautókat se engedjenek az EU területéről kereskedni Oroszországgal és Fehéroroszországgal

teljes energetikai szankciót követel, azaz a gáz, olaj, szén és nukleáris fűtőelemek importjának teljes tilalmát

az EU szerezzen új forrásokat energiára és nyersanyagokra is

az összes EU-s tagállam állítsa le az orosz együttműködésben épülő atomerőművét, itt külön megemlíti a határozat Magyarországot. A Roszatom helyett nyugati cégek folytassák a munkát

minden közös energetikai együttműködést állítsanak le

tiltsanak ki minden Putyin közelében lévő befolyásos személyt az EU-ból, és akiknek van már vízumuk vagy letelepedési engedélyük, azoktól ezeket vonják meg. Ez az összes oroszországi kormányzóra és polgármesterre is vonatkozzon

Ukrajna kapjon hatalmas újjáépítési segélycsomagot

kobozzák el az orosz oligarchák EU-ban tartott teljes vagyonát

kapjanak anyagi segítséget a menekültek és az energiaembargó miatt bajba kerülő tagállamok az EU-tól

az európai testvérvárosok és más együttműködési szervezetek mondjanak fel minden szövetséget orosz partnereikkel

kapjon segítséget Ukrajna az idei mezőgazdasági munkák elkezdéséhez, vetőmagot, műtrágyát, gázolajat

támogatja a hágai nemzetközi törvényszék eljárását az orosz háborús bűnösökkel szemben.

csapjanak le a tagállamok a korrupt orosz üzletemberekre

minden háborús bűnös elfogásához adjon segítséget az EU is

az orosz állami tévék európai sugárzását minden technológiai eszközzel lehetetlenítsék el

jelentsék be az EU-nak az európai bankok és pénzügyi szolgáltatók, hogy milyen orosz tulajdonú számlákat, eszközöket tartanak náluk. Vizsgálják ki, hogy vannak-e köztük a háborúért felelős személyek

támogatja, hogy a nemzetközi sport- és kulturális rendezvényekről kitiltsák az orosz államot képviselő személyeket.

Ezek tehát nem kötelező érvényű rendelkezések, ám a szénimportra és az orosz hajók kikötésére vonatkozóan már tiltás is született: mint azt az Infostart is megírta, a soros francia elnökség csütörtök este bejelentette, hogy jóváhagyták az európai uniós tagországok az újabb Oroszország elleni szankciós csomagot, aminek ez a két fő pontja. A rendelkezés augusztus elején lép életbe. Ez az első embargós intézkedés, amely érinti az orosz energiahordozókat. Jelenleg az európai szénimport 45 százaléka származik Oroszországból, aminek az értéke mintegy 4 milliárd euró évente. (Az InfoRádió erről szóló összeállítását alább meghallgathatja.)

Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes