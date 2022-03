Csiki Varga Tamás: megakadtak az orosz hadműveletek

Orosz szempontból egyértelműen alátámasztja a nemzetközi megállapításokat, hogy a műveletek gyakorlatilag minden térségben megakadtak, mondta Csiki-Varga Tamás érdeklődésünkre.

"Leginkább a keleti Donbasz régióban tudnak még kisebb eredményeket elérni az oroszok, viszont

Kijev térségében még a város körbekerítése sem igazán haladt az elmúlt napokban.

Délen pedig, Mikolajiv és Herszon térségében még arról is lehetett hallani, hogy nemcsak a megszállt területek mögötti lakosság nyugtalankodik, hanem hogy ukrán fegyveres ellentámadása is sor került."

Nehéz tehát az oroszoknak magyarázatot adni, hogy a haderő miért nem tud előrelépni, ukrán oldalról pedig nyilván ennek az ellenkezője, a sikeres, eredményes védekezés a téma.

Ettől persze még az erőviszonyok nem kifejezetten kedveznek az ukrán félnek, illetve az elmúlt közel egy hétben látható az oroszok újrarendeződése és az erősítésnek, a logisztikai támogatásnak a beérkezése is Ukrajna területére – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Csiki Varga Tamás elképzelhetőnek tartja, hogy a katonai műveletek folytatódnak. "Meglátjuk, hogy milyen irányban lesz a fő erőkifejtés" – jegyezte meg.

A sok civil áldozattal járó támadások kapcsán felmerült két elmélet közül a szakértő azt tartja "erősebbnek", amely szerint ezzel is valahogy a tárgyalóasztalhoz próbálják kényszeríteni az ukránokat, illetve a saját tárgyalási pozíciójukat akarják erősíteni az oroszok – nem kizárt ugyanakkor azt sem, hogy a másik elmélet is megáll, vagyis fogynak a precíziós eszközeik.

"Civil célpontok válogatás nélküli támadására már többször volt példa az orosz hadviselés történetében. Nem is olyan régen például, amikor Szíriában avatkoztak be az oroszok, és Aleppo városát – elsősorban légicsapásokkal, kisebb mértékben tüzérségi támadással – szisztematikusan radírozzák le a térképről, nem törődve a civil veszteségekkel és az infrastruktúra elpusztításával. Majdnem két hete az látható Ukrajnában is, hogy ez nem véletlenszerű, hanem ténylegesen

nyomásgyakorlási, pszichológiai céllal zajlik ilyen támadás az ukrán a városok és települések ellen."

Oroszország a hírek szerint a múlt héten bevetett egy szuperfegyvernek nevezett eszközt, egy hiperszonikus Kinzsal-rakétát. Csiki Varga Tamás rámutatott: ezek az eszközök azért különlegesek, mert a hangsebesség minimum ötszörösével vagy még annál is nagyobb sebességgel közlekednek, vagyis gyakorlatilag kivédhetetlenek, miután nem létezik olyan technológia jelenleg, amivel le lehetne lőni ezeket még a becsapódás előtt. Beszámolók szerint hagyományos robbanótöltettel és akár tömegpusztító robbanófejjel is fel lehet szerelni az ilyen rakétákat.

A szakértő azonban összességében óvatos lenne ezzel a múlt heti hírrel kapcsolatban.

"Láttam már olyan nyílt forrású, hírszerzéssel és geolokációval foglalkozó oldalról értékelést, ami arra mutatott rá, hogy alapvetően itt nem egy nyugat-ukrajnai fegyverraktárat semmisítettek meg a hiperszonikus rakétával, hanem egy héttel korábban egy kelet-ukrajnai mezőgazdasági épületet hagyományos eszközökkel, és ennek a képanyaga járta be a világsajtót egy más narratívával. Ezért óvatos lennék a rakétával kapcsolatban. És azt még azért tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy az oroszoknak a legfejlettebb technológiát épp ilyen, egyébként nem olyan nagy értékű célok ellen kellene bevetnie" – mondta Csiki Varga Tamás.

