Több mint félmillióan menekültek már el a háború miatt Ukrajnából

Lengyelország, Moldova, Magyarország, Románia és Szlovákia mellett még Fehéroroszországba is menekültek a vonattal, busszal, autóval, esetleg gyalog útnak induló ukránok: főként nők és gyermekek hagyják el az országot, miután Volodimir Zelenszkij a 18-60 év közti férfi lakosság részére megtiltotta, hogy elhagyják Ukrajnát, írja a Euronews.

Az UNHCR menekültekért felelős biztosa, Filippo Grandi félmilliónál több menekülő emberről számolt be: a lengyel határon 15 óra alatt több mint 45 ezer ember lépett át. Chris Melzer, a szervezet szóvivője szerint a lengyel-ukrán határnál van, ahol 14 kilométeres sor és mintegy 60 órányi várakozás vár azokra, akik szeretnék elhagyni Ukrajnát.

Az UNHCR becslése szerint a háború miatt 4 millió ember menekülhet el az országból.

A civil segítségnyújtás is jelentős

A korábban más konfliktushelyzetek miatt menekülők helyzetéhez képest most egyértelmű rokonszenvvel fogadják a menekülteket minden szomszédos országban. Ez igaz Lengyelország mellett Magyarországra is. Lengyelország határai okmányok nélkül is nyitva állnak az ukránok előtt, akiktől nem kérnek koronavírustesztet sem.

A lengyel kormány Mostyskába vonatot küldött a harcok közben megsebesültekért, akiket aztán Varsóba szállítottak tovább kezelésre.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is arról beszélt, hogy minden ukrán állampolgárt befogad országa. Magyarországra hazatérési célból jöhetnek nem uniós állampolgárok is vízum nélkül, ha jogszerűen tartózkodtak Ukrajnában.

A hétköznapi emberek hozzáállása is hasonló mind Lengyelországban, mind Magyarországon: a civilek jórészt az interneten szervezik meg, hogyan tudnak segíteni az érkezőkön.

A határ olyan, mint egy pályaudvar

A romániai Siretben is ukránokkal telt meg vasárnap a határátkelő: a humanitárius csoportok telepítette sátrakból ételt és italt adtak a menekülőknek. A Euronews újságírója úgy írja le a hangulatot, mintha vonatpályaudvaron lenne:

folyamatosan érkeznek és indulnak tovább az emberek.

A segítők az első pillanattól ott vannak a menekültek mellett, kérdezik őket arról, mire van szükségük, tovább mennének-e, vagy szerezzenek nekik helyben szállást. A legtöbben nem terveznek Romániában maradni, hanem harmadik országba igyekeznek tovább.

Európa nagy része megmozdulni látszik

Más európai országok is jelezték már segítő szándékukat: Szerbia is befogad menekülteket, akárcsak Albánia. Horvátország is megnyitotta kapuit az ukránok előtt. A horvát Vöröskereszt és más hatóságok Zágrábban és Eszékben terveket készítenek a beérkező menekültek befogadására.

Bosznia-Hercegovinában is a közösségi médiában szervezik az emberek a segítségnyújtást. "Mi is átéltük ugyanezt... és több mint boldogan segítünk" - posztolta egy család a Facebookon.

Nyitókép: Ukrajnából menekülő emberek kelnek át a lengyel-ukrán határon a délkelet-lengyelországi Medykában 2022. február 25-én. MTI/PAP/DAREK DELMANOWICZ