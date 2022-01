Tongai vulkánkitörés: a lakosság 84 százaléka érintett

Másodszor adott közzé helyzetjelentés a tongai kormány a január 15-én bekövetkezett vulkánkitörést követően: Mango Islandről 62 embert kellett kitelepíteniük, de valószínű, hogy nekik tovább kell még költözniük, mivel mind ivóvízből, mind élelmiszerből hiány alakult ki a kisebb szigeteken.

Nyilvánosságra hozták a katasztrófahelyzet két helyi áldozatának személyazonosságát is: Lataimaumi Lauaki, egy 49 éves nomukai nő és Telai Tutu’ila, egy 65 éves Mango Islanden élő férfi vesztették életüket. Az események harmadik áldozata egy 50 éves brit nő, Angela Glover volt.

A halálos áldozatok mellett számos sebesültje is van a kitörésnek és az azt követő eseményeknek, és máig

nem állt helyre a kommunikáció a szigetek között

a The Guardian cikke szerint. Erről úgy nyilatkozott a kormány, akut kihívást jelent.

"Új-Zélandról segélyrepülőgép érkezett nagyon szükséges távközlési berendezésekkel, hogy helyre tudjuk állítani a korlátozott internetkapcsolatot" - áll a kormányközleményben.

A kormány szerint a következő napokban várhatóan eléri Tongát az a hajó, amely megpróbálja megjavítani a kitörés és a szökőár által megszakított tenger alatti kommunikációs kábelt.

"Bár nem volt további vulkáni tevékenység, a tengeri szállítással kapcsolatos kihívások továbbra is fennállnak, mivel az óceán felszínére hulló csapadék károsítja a hajókat" - ismertették a kihívásokat.

A Nemzeti Vészhelyzeti Műveleti Központ szerint a vízellátás a fő probléma jelenleg, már közel 60 ezer liter ivóvizet osztottak ki. A kormány szerint ez a gond most megoldódhat, mivel

megvizsgálták a talajvizet és a vízkészleteket, és ihatónak minősítették azokat.

A múlt héten megérkeztek az Új-Zélandról adományozott vízkészletek és segélykészletek, és a hét elején továbbiak érkeznek Ausztráliából. A Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, Japán és Kína is támogatást ígért.

"Őfelsége kormánya mélyen hálás a nemzetközi közösségnek a példátlan eseményre adott nagylelkű és gyors segítségért" - közölte a brit nemzetközösségbe tartozó Tonga kormánya.

Nyitókép: Twitter/Consulate of the Kingdom of Tonga