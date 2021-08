Szelfik tálibokkal, kerítésen átdobott csecsemők: ilyenek a mindennapok Afganisztánban

"Amikor a tálibok bevonultak Kabulba, az emberek pánikba este. Nem tudták, hogyan fognak a tálibok bánni velük, így joggal aggódtak. Az élet mostanra fokozatosan visszatért a normális kerékvágásba. A tálibok mindenkivel barátságosak" – mondja a Euronewsnak Fazal Kazizaj afgán újságíró, aki évek óta tudósít a tálibok mozgásáról az országban.

A hatalomátvételt követő időszakban kibontakozott helyzetek még a sokat látott újságíró számára is bizarrak voltak: az emberek szelfiket készítettek a tálibokkal igyekeztek beszédbe elegyedni, viccelődni velük. "Ez lehet a tálibok új stratégiája – nem zaklatják az embereket."

Úgy tűnik, minden rendben

Kazizaj szerint a nők jogaival kapcsolatos aggodalmak eddig nem materializálódtak:

egyelőre nem kell burkát viselniük

és férfikíséret sem kell ahhoz, hogy elhagyhassák otthonaikat, nem kell kijelölt helyre ülniük a taxikban.

"Emellett úgy tűnik, hogy a táliboknak a zenével sincsen gondja. Nem mondom, hogy örökké így lesz, de láttam fiúkat zenélni egy autóban – mondja Kazizaj. – Az egyik nővérem orvos, a másik nővérem pedig tanár, mindketten aggódnak amiatt, hogy mi lesz a tálibok stratégiája. Felvették a kapcsolatot más nőkkel, akik már dolgoztak a tálibok által ellenőrzött területeken, és most már optimisták, úgy tűnik tovább dolgozhatnak."

Nem tudni, hogy működik majd az ország

Mint azt korábban az Infostart is megírta, Dzsalálábádban ugyanakkor a tálibok a tüntetők közé lövettek, nagyon sok szolgáltatás nem érhető el az országban, a bankok mellett a tőzsde is zárva tart, így a mindennapok nem egyszerűek. A dollár árfolyama magas, ami a benzin és az élelmiszerek árában is megmutatkozik. Az újságíró szerint biztos, hogy

a tálibok nem lesznek képesek az ország teljes infrastruktúráját maguk működtetni,

ha mégis megpróbálják, az komoly problémákhoz vezethet, mivel nincsen meg az ehhez szükséges infrastruktúrájuk.

"A nyugat ugyanúgy aggódott, mint mi, mielőtt a tálibok elfoglalták Kabult. Tartottunk egy brutális háborútól, hogy a tálibok esetleg üldözik az embereket. Már arról is eldöntöttünk, hogy hová meneküljünk. Amikor a tálibok megérkeztek, egy másfajta stratégiát hoztak, ami jó hír nekünk, de nem vagyok abban biztos, hogy a stratégia soká kitart. Ha így lesz, az jó hír, de mi van, ha ez csak taktika az emberek megnyerésére?" – elmélkedik Kazizaj.

Kitart a reptéri káosz

Mindennek ellenére a kabuli reptéren tovább tart a káosz, emberek ezrei igyekeznek menekülni az országból. A Sky News beszámolója szerint furcsa helyzet alakult ki: egy drótkerítés két oldalán pár méter választja el egymástól a tálibokat és a brit katonákat, akik két évtizeden át küzdöttek egymással. A britek az evakuációval kapcsolatos feladataikat teljesítik, a tálibok pedig ebben segítik őket: a britekhez vezető utakon irányítják az embereket, igaz, néha a levegőbe is lőnek eközben.

Afgán családok, sokszor kisgyerekekkel együtt kockáztatják életüket, hogy akár éjjel, akár nappal eljuthassanak a kerítéshez és ott valahogy meggyőzzék a briteket arról, hogy engedjék őket át.

Egy magas rangú brit tiszt arról számolt be, hogy

az afgán családok megpróbálják átdobni kisgyermekeiket a kerítésen, akik néha fenn akadnak a szögesdróton, könyörögnek nekik, hogy vigyék őket magukkal.

Ez nagyon megviseli a katonákat, a Kabulból való kijutásnak azonban szigorú szabályai vannak. Ha valaki a kerítéshez érkezik, tolmácsot hívnak hozzá, majd az összes papírt ellenőrzik: a katonák nem szeretik ezt, de azokat, akiknek nincsenek meg a megfelelő papírjaik, nem engedhetik tovább.

A sorba remények nélkül beállók közt van olyan orvosnő, aki lánytestvérével és édesanyjával menekülne: nincs férfi családtagjuk, nem remélhetnek védelmet. Van olyan anya is kisgyermekével, akinek férje csatlakozott a tálibokhoz, akiket ő terroristának tart. Az első család nem juthatott túl a kerítésen, az anya és lánya igen, de a katonák ígérni nem tudnak semmit sem.

Nyitókép: MTI/EPA