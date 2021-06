Pánik az európai repülőtereken: káoszt hozhat az uniós Covid-kártya

A repülőterek nemzetközi szövetsége (Airport Council International – ACI), a légitársaságok nemzetközi szövetsége (International Air Transport Association – IATA) és az európai légiforgalom több mint 70 százalékát képviselő Airline for Europe (A4E) a brüsszeli Euractiv jelentése szerint közös levélben fordult az EU tagállamainak kormányaihoz, a leendő digitális Covid-kártyák egységes kezelését szorgalmazva.

A társaságok és szövetségek szerint, jóllehet, az Európai Bizottság igyekszik közös alkalmazási iránymutatással szolgálni, ám nagy az esélye annak, hogy a leendő Covid-tanúsítványok nemzetállami kezelése tagországonként eltérő lehet, felvetve egyebek között a szükségtelen duplikációk lehetőségét az ellenőrzési folyamatban.

A Euractiv ennek kapcsán megjegyzi, hogy említett iránymutatásában

a bizottság is „tíz különböző lehetséges kártyaellenőrzési módszer” kombinációival számol,

amelyekkel – a nemzeti hatóságok közötti koordináció híján – az unión belüli mozgás során az utazók elvben találkozhatnak.

A légitársaságok és a repülőterek különösen aggasztónak tartják, ha a heteken belül várhatóan megugró forgalom mellett a Covid-kártyák ellenőrzéséhez „leolvasó állomást” is be kell iktatniuk. Nem mellesleg, erre alkalmas eszközrendszerre is szükség lesz. Ez utóbbi biztosítását amúgy a légiforgalmi cégek a kormányoktól várják, azaz láthatóan, támogatás híján nem óhajtanak külön költeni erre is.

Általában is, a közös levélben a légiforgalmi szakmai szervezetek nemzetközi szövetségeinek vezetői láthatóan azt tartanák optimálisnak, ha a Covid-igazolások ellenőrzése nem a reptéri beszállást kiegészítő folyamat része lenne, hanem „már azt megelőzően”,

a repülőterektől „távol” gondoskodnának lefolytatásáról.

Az ACI európai igazgatója, Olivier Jankovec – maga is a levél egyik aláírója – a Euractivnak elmondta, hogy nemzetközi szövetségük tagjai „rendkívül aggódnak” a várható felfordulás miatt. Emlékeztetett, hogy jelenleg még a repülőtereken lényegében „kézi módon” történik az utasok egyenként történő ellenőrzése és beléptetése, és ha ezt a folyamatot megfejelik még a Covid-kártyák leolvasásával és kiértékelésével is, akkor mérhetetlenül le fog lassulni a reptéri ügyintézés.

Egy másik megszólaló (és aláíró), Rafael Schwartzman, az IATA alelnöke az utóbbi kapcsán emlékeztetett, hogy a reptéri ügykezelés már egyébként is megduplázódott a járvány előtti időkben (alapvetően a biztonsági ellenőrzések fokozása miatt), és a hajdani egy-másél óra helyett lassan már közel jutottak a 3 órához, amennyivel az indulás előtt meg kell jelennie az utasnak. Ha mindez kiegészül még a Covid-ellenőrzéssel is, miközben a forgalom volumene visszatér a járvány előttihez, akkor

a reptéri idő felmehet 5-8 órára is, ami elfogadhatatlan lesz az utazók számára

– figyelmeztetett.

További fontos elvárása a közös levél szerzőinek, hogy a Covid-ellenőrzés mindig az indulásnál, és ne pedig az érkezésnél történjen.

A légiforgalom várható növekedése kapcsán amúgy az Airportal.hu június 24-i jelentése is azt közölte, hogy az európai légiirányításért felelős szervezet, az Eurocontrol szerint a járvány óta most először került 20 ezer közelébe a napi járatszám. E szerint június 18-án 19 890 járatot regisztráltak, amivel a 2019-es azonos időszak forgalmának a felénél tartanak. A legtöbbet – csaknem háromezret – Németország kezelte, míg Franciaország és Spanyolország 2600-2600-at.

Nyitókép: Cristian Storto/Getty Images