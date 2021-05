Oltásadagok tízezreit semmisítik meg Afrikában

Az Afrikai Unió adományából származó vakcinákat az érintett országok nem tudták április 13-áig, a szavatossági idő végéig felhasználni. A WHO eredetileg arra kérte az államokat, ne semmisítsék meg a rajtuk maradt oltást addig, amíg le nem zárulnak a vizsgálatok azzal kapcsolatosan, hogy vajon felhasználhatók lehetnek-e még ezek az adagok. Most azonban azt mondják, a gyártó által már kiküldött és felhasználatlanul lejárt adagoktól biztonságos módon meg kell szabadulniuk az érintett államoknak, írja a BBC.

A Kongó Demokratikus Köztársaságban egy bő hónap múlva, június 24-én mintegy 1,7 millió adag AstraZeneca vakcina szavatossága jár le: mindössze ezer adagot tudtak beadni ebből az oltásból, és azt mondják, a többivel nem is tudnak mit kezdeni. A tervek szerint továbbadományozzák azokat, Ghána és Madagaszkár juthat így oltáshoz, melyet gyorsan fel kell használnia.

Dél-Afrikából indult a láncreakció

Hogy honnan a sok lejárt oltás? Az AstraZeneca vakcinája fél évet bír ki hűtőben, a Dél-afrikai Köztársaságba pedig februárban érkezett belőle egy nagyobb szállítmány.

Az ország azonban az ott felfedezett variánssal szembeni hatékonyságcsökkenés miatt mégsem használta fel ezeket az adagokat, inkább eladott belőle egymilliót az Afrikai Uniónak.

A lejárati idő elég közeli volt már a tranzakció időpontjában, március végén is: április 13-áig lehetett volna ezeket a vakcinákat felhasználni - Dél-Szudán azt állítja, nem tudtak erről, így mehet most pocsékba több tízezer adag. Van ugyanakkor olyan ország is, amely csak nem tudta mindet felhasználni: Nigéria is továbbadományozta a felesleget. Nagyon sok adagnyi oltással ugyanakkor egyszerűen nem tudják, mi történhetett. Azokat az országokat, amelyekben lejárt szavatosságú vakcina halmozódott fel, arra kérik, vegyék fel a kapcsolatot a WHO-val vagy az afrikai járványügyi hivatallal.

Féltek a lejárt oltástól

Malawi az első állam, amely megsemmisít megmaradt adagokat - az ország eredetileg 102 ezer dózisnyi AstraZeneca vakcinához jutott, aminek 80 százalékát fel is használták, tudósít a BBC. Az oltások március 26-án kerültek be az országba, amely ezt követően elég gyorsan tudta azokat hasznosítani. Az oltási hajlandóság azonban elég alacsony az országban, ez problémát jelentett az adagok felhasználásában.

Az oltások elégetése fél órás procedúra volt, amelyet

egy kórházi hamvasztóban végeztek el.

Bár sajnálják, hogy ezt kellett tenniük, a lépést kötelezőnek érezték, mivel Charles Mwansambo államtitkár szerint azt követően, hogy bejelentették, lejárt adagok is vannak az országokban, kevesebben érkeztek az oltópontokra.

"Ha nem égetjük el őket, az emberek azt fogják hinni, hogy lejárt oltóanyagokat használunk a létesítményeinkben, és ha nem jönnek, a koronavírus lecsap rájuk" - fogalmazott. Az egészségügyi dolgozók azt remélik, most többen hajlanak majd arra, hogy beoltassák magukat.

Több okból aggódnak

Malawi kormánya azt mondja, megfelelő mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, és minden 18 év fölöttit arra biztatnak, oltassa be magát. Malawiban az emberek egy része a BBC szerint is valóban tart attól, hogy lejárt szavatosságú vakcinát kap, míg másokat a vérrögösödés aggaszt a védőoltással kapcsolatban.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás