Izraelben már részben maszkmentes az élet

Januárban még naponta csaknem tízezer új koronavírusos esetet jelentettek az országban, amelyben mostanra ez a szám nagyságrendileg kétszázra zuhant vissza: közel ötmillió állampolgár teljes immunizálásának hónapok alatt meglett a gyümölcse. Múlt csütörtökön jelentették be a döntést arról, hogy nem kell már az utcákon és egyéb nyílt közterületeken maszkot viselniük az izraelieknek, ám zárt terekben továbbra is hordani kell a védőeszközt. Ezen túl jelentős enyhítést jelentett az is, hogy az iskolák, a bárok és az éttermek újranyithattak, és szabadtéren lehet már nagyobb csoportokban is gyülekzni, írja az AFP alapján a MedicalXpress.

Pedig néhány hónappal ezelőtt nem sokan mertek volna arra fogadni, hogy a tavasz ekkora szabadságot hoz a zsidó államban: akkor az izraeli fertőzöttségi arány volt a legmagasabb a világon. Az ország azonban nagy mennyiséget kötött le a Pfizernek a BioNTechhel közösen fejlesztett oltásából, beleegyeztek abba, hogy a piaci áron felül fizetnek azért, illetve azt is vállalták, hogy megosztják a vakcinázás során keletkező adatokat és tapasztalatokat a gyártóval és a fejlesztővel. Mindennek eredményeképp a 9,3 milliós lakosság 53 százalékát sikerült mostanra beoltani,

a húsz év fölöttieknek körülbelül négyötöde van már immunizálva.

Az oltási kampány decemberben indult, januárban még nem sok eredményét láthatták: akkor is 10 ezer körül alakult a friss esetek száma. Márciusra azonban már egyértelműen érezni lehetett, hogy hat a sok beadott oltás, ekkor kezdte meg a fokozatos nyitást Izrael. Mostanra odáig jutottak el, hogy az iskolákat is biztonságban, minden tanuló számára tudták megnyitni a korábbival teljesen megegyező oktatásszervezési keretek között.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök egy jeruzsálemi iskolában a nyitást ünnepelve figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy nem tehetnek úgy, mintha ezzel a koronavírusól örökre meg is feledkezhetnének.

"Nem végeztünk a koronavírussal, mert bármikor visszatérhet. Milliók beoltására van még szükség, és előbb-utóbb újra kell oltani azokat is, akik védettek"

– fogalmazott. Újabb nagy bevásárlás Izrael újabb több millió adag vakcina vásárlásáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártóval hétfőn - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A megállapodás szerint 2022 végéig érkeznek Izraelbe az újabb, több millió dózist tartalmazó vakcinaszállítmányok, melyekért Izrael egymilliárd-másfél milliárd sékelt (100-150 milliárd forintot) fizet.

Sem a koronavírus elleni oltóanyagok pontos számát, sem az értük fizetett összeget nem hozta nyilvánosságra közösen kiadott közleményében a miniszterelnöki hivatal és az egészségügyi minisztérium.

Az új oltások már az újabb koronavírus-változatok ellen is védenek majd, és a megállapodásban a jövendő igények szerint esetleges további, szintén több milliós vásárlás lehetőségét is rögzítették.

Gázában ugyanakkor nincs ilyen ok az örömre. 4,8 millió palesztin vár itt oltásra, amit Izrael álláspontja szerint a Palesztin Nemzeti Hatóság feladata lenne biztosítani számukra, ők csak azt a 105 ezer palesztint oltották be, akik izraeli területeken, illetve telepeken vállalnak munkát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi