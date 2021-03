Újabb uniós ígéret: júliusra lehet meg a nyájimmunitás Európában

Thierry Breton szerint a cél, hogy az év végére az EU évi 2-3 milliárd adagos vakcinagyártási kapacitással rendelkezzen. Az EU belsőpiaci biztosa kedden beszélt a tagállamok nagyköveti tanácsa előtt. Breton előzőleg sorra látogatta a jelenlegi európai uniós gyártóhelyeket, és a keddi ülés résztvevői szerint rendkívül részletes, „üzemekre lebontott” adatokkal illusztrált beszámolót tartott a jelenlegi és a várható ellátási helyzetről.

E szerint a januári 14 millió adag után februárban közel kerültek a 30 millió dózishoz, március végéig pedig már 60 milliónál tarthatnak. A havi 100 millió adag stabilizálása után Breton szerint reális lehet azzal számolni, hogy

az uniós lakosság „nyájimmunitását” biztosító oltási szint július közepére elérhető.

Breton arról is beszámolt, hogy az európai gyártási kapacitás felpörgetése érdekében a közeljövőben több mint 300 új potenciális európai gyártót igyekeznek majd összekapcsolni a meglévő előállítási üzemekkel.

Az eredeti bizottsági kalkulációkat kisiklató importelmaradás – túlnyomórészt a brit-svéd AstraZeneca alig egyharmados teljesítései miatt – szerdára olyan („reciprocitáson és arányosságon” alapuló) válaszlépést érlelt meg Brüsszelben, ami kezdeményezi, hogy uniós területről

a következő hat hétben mindenkor „gondosan mérlegeljék”, hogy adott oltóanyag-eladások EU-n kívüli területre veszélyeztetnék-e az EU előzetes oltóanyag-vásárlási megállapodásának a végrehajtását”.

Valdis Dombrovskis európai bizottsági alelnök az intézkedési javaslat szerdai ismertetésekor hangsúlyozta, hogy nem „exporttilalomról” lenne szó, hanem esetről esetre „különböző körülmények átfogó összevetéséről”, aminél az exportengedély megadását befolyásolhatja, ha például a célország – jóllehet, rendelkezik vakcinagyártással – nem folytat eladást az EU-piac felé, illetve ha a beoltottsági ráta a leendő fogadó államban magasabb az európai uniós átlagnál.

Az exportengedély megadása továbbra is tagállami hatóságok dolga marad, de ezt a fenti paraméterek szerint kell majd kiadniuk. Minden egyes nap számít Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte: z EU büszke arra, hogy olyan vakcinagyártóknak ad otthont, amelyek nemcsak az uniós polgároknak szállítanak, hanem a világ más részeit is ellátják oltóanyaggal. Felhívta azonban a figyelmet, hogy több tagállamban nagyon súlyos a járványhelyzet, és nem mindegyik vállalat tesz eleget a szerződésében foglalt kötelezettségeinek. Mint mondta, ezért is szükséges az uniós ideiglenes exportellenőrzési mechanizmusba beépíteni a kölcsönösség és az arányosság elvét.

Az EU a teljes lakosság beoltásához elegendőnél is több adag vakcinát foglalt le. Gondoskodni kell azonban arról is, hogy megfelelő időben kellő mennyiségű vakcina álljon az uniós polgárok rendelkezésére. Minden egyes nap számít - hangsúlyozta a brüsszeli testület vezetője.

A kérdésben az elvi döntést várakozások szerint a csütörtökön kezdődő online EU-csúcs fogja majd kimondani, amelynek résztvevőire egyébként az elmúlt napokban komoly nyomást igyekezett kifejteni a brit kormány, hogy eltérítsék az uniót ilyen lépéstől.

Megfigyelők szerint a leendő döntést részben befolyásoló fejlemény lehet az a szerdai hír, miszerint az

AstraZeneca olaszországi telepén a hatóságok 29 millió adag kiszállításra váró oltóanyagot találtak.

Az esetről a szerdai olasz La Stampa számolt be, és a hírt a brüsszeli Politico vette át, megemlítve, hogy a készletre éppen Thierry Breton gyárlátogatásai nyomán bukkantak rá. A francia biztos az AstraZeneca hollandiai üzemében fedezte fel nagy mennyiségű oltóanyag elkészültét, amit azonban még uniós adatok szerint nem vittek ki az EU területéről. Az ezt követő vizsgálat tárta fel, hogy a vakcinaszállítmány az olaszországi Agnaniban lévő (oltóanyagokat tégelyekbe töltő) üzemben várt továbbításra.

Megfigyelők emlékeztetnek, az AstraZeneca első negyedévi európai uniós eladása összesen volt eddig 20 millió adag, szemben az eredetileg szerződésben bevállalt 90 millióval, majd januárban ezt 30 millióra módosító újabb ígérettel.

Az olasz üzemből néhány hete az olasz exportengedélyezési hatóság már leállította egy 250 ezer adagos vakcinaszállítmány kivitelét az unióból, aminek célállomása amúgy Nagy-Britannia lett volna. Az AstraZeneca közleménye Jelenleg nem tervezünk exportot, csak a COVAX együttműködés részeként az alacsony és közepes jövedelmű országokba. 13 millió adag vakcina vár arra, hogy a minőségellenőrzést követően kiszállításra kerüljön a COVAX-hoz, annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmű országok számára is elérhető legyen többmillió adag vakcina. Az oltóanyagot az EU-n kívül gyártották, az anagni üzemben pedig injekciós üvegekbe töltötték. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az alacsony és közepes jövedelmű országok ellátását a COVAX együttműködésen keresztül – áll a cég közleményében.

Szintén ebben az üzemben vár további 16 millió adag vakcina minőség-ellenőrzésre, majd azt követően Európába történő kiszállításra. Közel 10 millió adagot juttatunk el az EU országaiba március utolsó hetében, a további mennyiséget pedig áprilisban, amint a minőség-ellenőrzést követően engedélyezésre kerül a kiszállítás.

Helytelen ezt készletezésnek tekinteni. A vakcina gyártása egy összetett és időigényes folyamat. Az injekciós üvegekbe töltés után ugyanis az oltóanyag-adagoknak át kell esniük a minőség-ellenőrzésen, mielőtt kiszállítanánk azokat – közölte a vakcinagyártó.

