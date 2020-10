Újabb hatalmas robbanás Bejrútban

A pakurával töltött tartály felrobbanása nagy tüzet okozott a Tarik adzs-Dzsadida negyedben. A sérültek egyike súlyos állapotban van, többen füstmérgezést kaptak - közölte a helyi vöröskereszt. Értesülések szerint több mint húsz embert szállítottak kórházba.

A hadsereg és a polgári védelem önkéntesei evakuálják a környéken élőket, miközben a tűzoltóság igyekszik megfékezni a lángokat. "Az evakuálás folyamatban van" - közölte a bejrúti kormányzó. Az adzs-Dzsadíd televízióban mutatott felvételeken a lángoló lakónegyedet lehetett látni, a háttérben pedig a pánikba esett helyi lakosok kiabálását hallani.

A biztonsági szolgálatok szerint a történtekkel összefüggésben őrizetbe vettek egy helyi bolttulajdonost, aki a többi között benzinnel kereskedik.

A bejrúti kikötőben három hónapja, augusztus 4-én 2700 tonna - évek óta ott tárolt - ammónium-nitrát robbant fel, aminek következtében több mint 190-en meghaltak, mintegy hatezren megsérültek, és körülbelül 300 ezren váltak otthontalanná. A detonációt követően kiderült, az illetékesek éveken át rendszeresen figyelmeztették a hatóságokat, hogy a hatalmas mennyiségű ammónium-nitrát kikötői tárolása veszélyt jelent, de senki nem tett semmit, hogy a vegyszert elszállítsák a raktárból. A robbanást kormányellenes tüntetések sorozata követte.

#Lebanon - I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.



Friends reported their buildings shook when it happened.



Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020