Megváltozik egy uniós biztosi poszt

A portfólióhoz tartozik a migráció ügye is, s számos európai parlamenti (EP-) képviselő, jogvédő szervezet és több tagállam hangoztatott véleménye szerint elfogadhatatlan az elnevezés, ugyanis szerintük szélsőjobboldali retorikát idéz, azt sugallva, hogy például a menedékkérők fenyegetést jelentenének a kontinens kultúrájára.

Ursula von der Leyen a kérdéses portfólió alá számos területet besorolt a munkaerőpiactól, az oktatástól és a sporttól a migráción és a menedékjogon keresztül egészen a biztonsági unióig. A bevándorlás más kérdései, például a határellenőrzés azonban a belügyi biztoshoz tartoznak majd.

A tárcát a korábban a brüsszeli testületvezető szóvivőjeként dolgozó görög Margarítisz Szkínász kapja.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje, bár vannak, akik szerint ez sem tartható, különösen az után, hogy a megválasztott elnök felkérte a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a Brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást.

A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, akkor erre november 27-én kerül sor.

A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként.

Nyitókép: Pixabay