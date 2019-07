Migránsügyi kéréssel fordult Magyarországhoz az ENSZ

Már nem érkeznek migránsok jelentős számban Magyarországra, ezért újra kellene gondolni azoknak az intézkedéseknek a fenntartását, amelyeket a korábbi válsághelyzetben hoztak - mondta Felipe González Morales, az ENSZ migránsok emberi jogaival foglalkozó, független különleges jelentéstevője szerdán Budapesten.

Felipe González Morales július 10. és 17. között folytatott megbeszéléseket Magyarországon. A jelentéstevő az ország hatályos törvényeit, szakpolitikáját és gyakorlatát, valamint ezeknek a migránsok emberi jogaira gyakorolt hatását vizsgálta. Hangsúlyozta:

A migránsok emberi jogai kevés figyelmet kapnak - tette hozzá.

Közölte: a "válsághelyzetet" folyamatosan meghosszabbítják, és jelenleg szeptember 7-ig érvényes. Ezen időszak közelgő lejáratát tekintve azt ajánlotta Magyarországnak, hogy értékelje újra a tényleges migrációs helyzetet, szüntesse meg a válsághelyzetet és az ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedéseket.

Az ENSZ-tisztviselő kitért a tranzitzónák helyzetére. Azt mondta: rendkívül szigorú előírások vannak a tranzitzónákban. Közölte: jelenleg a tranzitzónákban mintegy 280 ember tartózkodik, legtöbbjük olyan család, amely évek óta úton van.

A tranzitzónák lakóinak több mint 60 százaléka gyermek.

A gyermekeknek különösen fontos megfelelő körülményeket teremteni - vélekedett.

Felipe González Morales szerint hatékonyabb jogi segítséget kell biztosítani a tranzitzónában, továbbá meg kell adni a külső ellenőrzés lehetőségét.

Arról is beszélt, hogy a civil szervezetek szerepe elődleges az emberi jogok garantálásában, ezért fontos, hogy szabadon tevékenykedhessenek. Kifogásolta, hogy bevándorlási különadót vezettek be a civil szervezeteknek. Az elmúlt években a migránsok jogaiért dolgozó civil szervezetek több akadállyal szembesültek Magyarországon - fűzte hozzá.

A vendégmunkásokra utalva a jelentéstevő azt is felvetette, hogy a migráns munkavállalók hozzá tudnának járulni a munkaerőhiány csökkentéséhez. Magyarország lehetővé teszi, hogy más országokból egyre több "migráns munkavállaló" érkezzen - mondta.

Kiemelte:

mivel ez kedvezőtlen hatással lehet a migránsok mindennapi életére, és ezáltal hátráltatja társadalmi integrációjukat is.

Felipe González Morales elmondta: a magyar hatóságok látogatása előtt és alatt együttműködők voltak, szabad hozzáférést biztosítottak minden létesítményhez. Nyolcnapos látogatása során találkozott az illetékes kormányzati szervekkel, a bíróság, ENSZ-ügynökségek, a Frontex (az európai uniós part- és határvédelmi ügynökség) és civil szervezetek képviselőivel, migránsokkal, valamint felkeresett olyan létesítményeket, ahol migránsokat helyeztek el.

A kerítés marad

A migráció biztonsági kockázat - jelentette ki szerdán a Facebookon közzétett nyilatkozatában a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás szerint a jelentéstevő "bírál bennünket azért, mert a migrációra biztonsági kockázatként tekintünk". Ennek kapcsán az államtitkár emlékeztetett, hogy mintegy 30 terrortámadás történt, melyen több mint 300-an meghaltak, több mint 1300-an megsérültek. Láttunk párhuzamos társadalmakat és számos egyéb bűncselekményt is - tette hozzá. Az ENSZ jelentéstevője "bírál minket azért is, mert a migrációs válságról, migrációs krízisről beszélünk" - folytatta Menczer Tamás, kiemelve: "azért beszélünk erről, mert ez az igazság". A migráció nem egy megoldott kérdés, a migráció a probléma. Jelenleg is a legóvatosabb becslések szerint is 30-35 millió olyan ember ér Európa keleti és déli szomszédságában, akik bármikor hozhatnak olyan döntést, hogy elindulnak Európa felé - hangsúlyozta az államtitkár. Továbbá az ENSZ jelentéstevője "kritizál bennünket azért is, mert nem engedjük azt, hogy a migránsok szabadon mozogjanak Magyarországon. Kritizál bennünket a kerítés miatt, a tranzitzónák miatt" - fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a kerítés ott marad, ahol van, mert a magyar emberek biztonságát szolgálja. Továbbra is a magyar emberek döntését, biztonságát tartják szem előtt - tette hozzá.