Több szabadságot ad az EP az apáknak is

A brüsszeli plenáris ülésen 490:82 arányban megszavazott csomagot már a másik uniós társjogalkotó szerv, a tagállami kormányok tanácsa is elfogadta informálisan. Ha formálisan is rábólint az Európai Tanács, akkor a tagállamoknak három évük lesz, hogy a saját jogrendjükbe beépítsék az új szabályokat.

Az EP úgy döntött, hogy minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek (ahol a nemzeti szabályozás ilyet meghatároz)

joga lesz legkevesebb tíz munkanapig tartó apasági szabadságra

gyereke születésének, örökbefogadásának időszakában vagy halvaszületés esetén. Ezen az időszak alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia.

Az EP két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítette a jogszabályt.

Ez alanyi jogon (mindkét szülőnek) jár, így lehetővé téve a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a családban.

Az egyes tagállamok határozzák majd meg a minimum szülői szabadság ideje alatt járó bérek vagy juttatások mértékét. De ezeket úgy kell megállapítani, hogy a jobban kereső szülőnek is módja legyen szabadságot kivenni.

Emellett évente öt nap gondozói szabadságot kell adni a rokonukat személyesen gondozó, valamint a súlyosan beteg vagy életkora miatt gondozásra szoruló személyt ellátó munkaerő számára.

Végezetül az irányelv alapján

a dolgozó szülők és gondozók kérhetik majd, hogy rugalmas munkarend szerint, például távmunkában dolgozhassanak.

A munkavállalónak pedig az elbírálásakor nem pusztán saját erőforrásait és működési kapacitását kell mérlegelnie, hanem a fogyatékos, súlyosan beteg gyermek szülei, vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő extra igényeket is.

"Ezen irányelv lépést tesz a nemek közötti egyenlőség, az egyenlőbb felelősségelosztás felé. A nők általában alacsonyabb fizetéseket és nyugdíjakat kapnak. Most segítünk abban, hogy a munkapiacra visszalépve kiaknázhassák a bennük rejlő potenciált, míg az apáknak nagyobb szerep jut a gyereknevelésben. A szabályozás az idősebb generációt gondozó családtagokat is segíti. Vagyis jó a férfiaknak, a nőknek, a családoknak és a gazdaságnak is" - jelentette ki David Casa néppárti jelentéstevő.

Nyitókép: Pixabay