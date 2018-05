Pánik Olaszország miatt - mi lesz a forinttal?

Drámai összeomlás zajlik az olasz kötvénypiacokon, a hozamok az elmúlt két napban többéves csúcsra ugrottak. Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádiónak elmondta, negyed évszázada nem volt ekkora kötvénypiaci zuhanás, de a forint helyzete egyelőre stabil.

Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője az InfoRádiónak azt mondta, negyed évszázada nem volt ekkora kötvénypiaci zuhanás, mint ami most kialakult a vasárnapi olasz fejlemények után.

"Az olasz államkötvény hozama most 2, 4 százalékon állt, két bázispontú ugrás történt, ez drámainak mondható.

Nemzetközi aggodalmak

Ez azt tükrözi, hogy a piacok aggódnak amiatt, hogy a két nagy párt visszahullott a kormányrúd közeléből, ugyanis a pártok nemcsak újabb előrehozott választásra készülnek, hanem eurótagságról szóló népszavazásra is. Ezzel pedig felkorbácsolják az olaszok indulatait" - mondta a vezető elemző.

Hozzátette azt is, hogy ez nemcsak az olasz piacokra, hanem a többi perifériaország kötvénypiacaira nézve is ijesztő lehet. Több nagy nemzetközi bank is tart olasz állampapírt, így ezeknek a bankoknak az árfolyamát is befolyásolhatja a kialakult helyzet.

"Ezt látjuk most, zuhannak a papírok. Ez az OTP bank árfolyamára is visszahat"

- mondta Weinhardt Attila, hozzátéve, hogy az OTP-nek az olasz kitettsége csekély.

Leminősíthetik Olaszországot?

Olaszország leminősítését kezdeményezte a Moody's, ami várható volt. A vezető elemző szerint viszont a leminősítés a következő kormányra helyez majd nyomást.

"Fel fog állni egy semlegesnek mondható szakértői kormány, nagy kérdés, hogy kap-e bizalmat az olasz parlament két házában. Az lesz a fő feladatuk, hogy a 2019-es költségvetést elfogadják.

A Moody's arra figyelmeztet, hogy a kormány stabil költségvetést hozzon létre. Ez majd a következő kormányra tehet nyomást. Ha ez nem sikerül, akkor jöhet a leminősítés"

- mondta. Kifejtette azt is, hogy egyelőre nem lehet látni, hogy az új kormányra készülő erők mit is akarnak csinálni, egyelőre eltúlzott ígéretekkel akarják fenntartani a népszerűséget.

Meddig süllyedhet az olasz pénzügyi válság?

A vezető elemző szerint az adósságválságban (2010-12 között) anno inkább a görögök miatt aggódtak. De Olaszország sokkal nagyobb, és Berlusconi alatt 7% feletti szintet értek el, amikor már az Európai Központi Bank is úgy érezte, hogy ez komoly probléma lehet.

"Most 3,5 %-nál van az olasz 10 éves hozam. Ha néhány hétig ilyen marad a környezet, az még nem dráma, viszont

ha tartósan ilyen szinteken marad, akkor az már a kérdőjeleket fokozza, hogy az olasz állam fenn tud-e tartani egy csökkenő adópályát"

- hangsúlyozta Weinhardt Attila.

Forint helyzete ebben a válságban

A forint a mai napon 320 körül hullámzott. A magyar devizapiacon ezek az aggodalmak egyelőre korlátozottak. A vezető elemző elmondta, hogy néhány hete a török líra volt az a deviza, ami heves esést produkált, és az húzta magával a forintot.

"Egyelőre stabil az árfolyam. Az olasz helyzet nyugtalanító, de a forintra nem gyakorol hatást.

Viszont a forint dollár árfolyamban jelentős mozgások vannak. Az euró esett a dollár ereje és a forint miatt, 276-278 körül hullámzott az árfolyama" - emelte ki az elemző. Hozzáfűzte, hogy a mostani történések az olajárakra is kihathatnak, de most az látható, hogy magas szinteken stabilizálódtak.

"Egy magasabb olajár, és egy gyengülő forint afelé mutat, hogy a hazai kutakon nem látunk rövid távon csökkenést"

- summázott Weinhardt Attila.