Kandrács Csaba: a Sberbank ügye egyedi eset volt

Kandrács Csaba az Arénában

Az Európai Unió szanálási szervezete március 1-jén bejelentette, hogy megtiltja az ausztriai Sberbank Europe AG, a hazai Sberbank Magyarország Zrt. Anyavállalata további működését. Az anyavállalat fizetésképtelenségének bejelentése után a Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét, és elrendelte a végelszámolását. Miért állt elő ez a helyzet?

A Sberbank esete egyedi itt Magyarországon, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Európában viszont más a helyzet, ugyanis nemcsak a magyar Sberbankot érintette ez a felszámolás, hanem más európai országokban működő Sberbankot is. Az orosz Sberbank egy leánybankján keresztül Ausztriában volt jelen Európában. Ennek az osztrák entitásnak voltak még itt a régióban más leánybankjai, így Csehországban, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában és Szerbiában is. Amikor az orosz–ukrán válság eszkalálódott és kitört a háború, akkor európai szankciók léptek életbe, és még az Egyesült Államok is bejelentette, hogy több orosz bankkal megszünteti a kapcsolatot. Ennek hatására az orosz pénzintézet gyakorlatilag ellehetetlenült, mert nagyon beszűkült a kapcsolat az osztrák leánybankjával. Az oroszok úgy gondolkodtak, hogy mivel nem lehetett tudni, hol állnak meg a szankciók, ezért több pénzt nem helyeztek ki Európába. Tulajdonképpen azt mondták: minden entitás oldja meg a saját problémáját. A szankció tehát érintette az osztrák intézetet, sőt, az amerikai és az európai szankciók hatására a nemzetközi banki közösség is elfordult a különböző Sberbankoktól. Levágták a limiteket, csökkentették a lehetőséget, hogy bankközi üzleteket tudjanak kötni, és így például hiába volt euróforrása bármelyik Sberbanknak, egyszerűen nem tudta kicserélni az adott országnak a devizájára, mert senki nem akart vele üzletet kötni. Nem számíthattak ezek az entitások se az anyabankra, se a nemzetközi közösségre, ezért nagyon sérülékeny helyzetbe kerültek, ennek hatására elindult egy pánik. Az a pletyka indult el Prágából, hogy ez az orosz pénzintézet nem tudja majd ellátni a feladatát. Ennek az lett az eredménye, hogy február végén Csehországban megrohanták az ottani fiókokat, és mivel semmi segítséget nem kaptak se Ausztriától, se Oroszországtól, gyakorlatilag azonnal be kellett zárni a fiókot. Akkor még Magyarországon érdemi kiáramlást nem lehetett érzékelni, de a cseh fiókon már látszott, hogy menthetetlen. Ezen a hétvégén az egységes szanálási testület összeült, hogy megvitassa, hogy mi pontosan a helyzet, mekkora a baj, hány entitást érint a szaknció. Az a döntés született, hogy vagy moratóriumot, vagy bankszünnapot rendeljen el minden ország, hogy felmérje a helyzetet. Az utóbbit csináltuk mi is, ez volt a hétfő-keddi nap, mert akkor már sokan tartottak attól, hogy az, ami megtörtént Csehországban és elindult Ausztriában, átterjedhet Magyarországra is.

Nagyon hamar eljutottak ahhoz a döntéshez, hogy el kell kezdeni a végelszámolást. Drámai gyorsasággal állt elő ez a helyzet?

Így van. Volt sajnos egy magyar specialitása ennek a helyzetnek, ugyanis a magyarországi Sberbank kint tartotta a felesleges likviditását az osztrák entitásnál, tehát ami felesleges pénz volt, az oda helyezték ki. Az egy normál banki működés, hogy az anyabankok összegyűjtik a felesleges likviditást a leánybankoktól, és a leánybankokba vagy az ottani jegybankokba teszik be. Ami nagyon fontos, hogy a magyar entitás jó állapotban volt, a bankcsoportok közül a legjobb állapotban. Az történt, hogy a felesleges likviditást pénteken visszakérték, de az osztrákok már nem fizettek vissza, és innentől kezdve nemcsak likviditási probléma volt a magyar entitásnál. Amikor ez kiderült, azonnal egyeztetések indultak meg az osztrák kollégákkal, hogy küldjék vissza ezt a pénzt. Ez történt Horvátországban, Szlovéniában és Szerbiában, mindenki azt nézte, hogy el tudja-e adni a bankját. Ha az osztrákok eladják vagy értékesítik a bankot, akkor ez a betét azonnal visszajön, innentől kezdve a mi értékesítési esélyünk is jóval nagyobb, és valószínűleg a vevői hajlandóság is. Amikor nyilvánvalóvá vált az osztrákoknál, hogy ők inkább a felszámolási eljárásban gondolkodnak, akkor mi is tettünk egy kísérletet ugyanúgy, ahogy a szlovén és a horvát kollégák megtették, hogy értékesítsük ezt a bankot piaci alapon. Az látszott, hogy ez a forrás már nem jön vissza, mert az osztrákok kimondták a felszámolást. Ezzel gyakorlatilag nekünk sem maradt más eszközünk, nagyon gyorsan kellett lépnünk, és ezért szinte azonnal a betétkifizetési korlátozást átfordítottuk felszámolási helyzetté.

Most már semmilyen része nem értékesíthető a hazai Sberbanknak?

Azzal, hogy elindult egy végelszámolási eljárás, felmérik a különböző vagyonelemeket. Mivel nagyon komoly hitelportfoliók vannak, az érdeklődés is nagyon komoly. Mi most azon dolgozunk, hogy még a végelszámolási helyzetben értékesíteni tudjuk ezeket a portfoliókat.

Mikor kezdődhet el ezeknek az értékesíthető portfolióknak az eladása?

Ez a folyamat már elindult.

És van érdeklődő?

Van, aki átvenné ezeket a portfoliókat, de szerintem csak nyár elejére lehetünk olyan helyzetben, hogy már egyértelműen látjuk a végkimenetelt. Az első most az, hogy minden ügyfél kapja meg azt a 38 millió 47 ezer forintját, ami az OBA kártalanítási keretéből jár.

A Sberbanknak a teljes hazai bankpiacot tekintve 1 százalékos a részesedése, de kell-e a magyar banki ügyfeleknek attól tartaniuk, hogy a Sberbankhoz hasonlóan ez majd megtörténik más bankoknál is?

Nem. Határozottan kijelenthetem, hogy nincs jelen pillanatban olyan helyzet, hogy bármelyik másik magyar bankkal probléma lenne. Ez egy egyedi eset volt, és nagyon speciális helyzet.

De mégiscsak az orosz bankpiac legnagyobb bankjáról van szó.

Így van, az orosz bankpiac legnagyobb bankjáról van szó, de tudjuk, hogy egy háborús konfliktus eredményeként gyakorlatilag ez a kapcsolatrendszer Európával nagyon beszűkült.

Ha nincs a háború, akkor ez meg sem történik?

Ha nincs a háború és nincsenek ilyen nemzetközi szankciók, akkor ez nem történik meg. Az oroszországi Sberbank a világ egyik legstabilabb bankja. 2021-ben van olyan szervezet, amely a legerősebb banki brandnek választotta a Sberbankot, tehát egy nagyon erős anya állt az itteni leánybankok mögött. A teljes magyar bankszektor mérlegfőösszege 55 ezer milliárd forint, a Magyarországon működő osztrák, olasz bankoknak a teljes mérlegfőösszege, a legkisebbnek is 80 ezer milliárd forint. Ez azt jelenti csak ennek a két banknak nagyobb a teljes, totális mérlegfőösszege, mint a teljes magyar bankszektoré. Akik itt vannak Magyarországon, ezek európai uniós bankok, nem orosz alapokon nyugvó bankok, ez egy hatalmas nagy különbség. A magyar bankrendszernek 1600 milliárd forint szabad tőkéje van, a 2021-es évben több mint 850 milliárd forintos eredményt értek el, és a likviditás, ami a rendszerben van, körülbelül 17 ezer milliárd forint. Tehát hatalmas összegekről beszélünk, ami azt is jelenti, hogy az európai helyzet alapvetően stabil.

Varga Mihály pénzügyminiszter tárgyalt a hazai nagybankok vezetőivel, a Magyar Nemzeti Bank képviselői is részt vettek ezen az egyeztetésen, és a magyar bankszektor, bankrendszer helyzetét értékelték. Megállapították, hogy tőkeerős, sőt, tavaly rekordnyereséget ért el. Mekkora volt ez a rekordnyereség?

Több mint 850 milliárd forint volt az, amit a bankrendszer eredményként ért el. Azt kell látni, hogy a 2019-es évet, ami még a pandémia előtti utolsó, nyugodt év volt, még azt is bőven megfejelte ez az eredmény. Gyakorlatilag az összes nagy szereplő masszívan pozitívan teljesített, ami természetesen még tovább erősíti azt az 1600 milliárd forintos szabad tőkét, ami benne van a mostani bankrendszerben.

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki rádióinterjújában azt mondta, hogy a magyar gazdaságból hiányozni fog az a pénz, ami „bent ég a Sberbankban”. Lehet most már számszerűsíteni azt, hogy mennyibe kerül ez az egész végelszámolás, az ügyfelek kifizetése, kártalanítása?

Az ügyfeleknek kifizetendő kártalanítás összességében 147 milliárd forintot tesz ki, ez a pénz már ott van az Országos Betétbiztosítási Alapnál. Most zajlik annak a véglegesítése, hogy ügyfelenként forintra pontosan kinek mennyi jár, de a nagyságrendek már látszódnak. Az Országos Betétbiztosítási Alap pénzét a bankok fizetik be, ez a pénz most már megvan. Az OBA 29 éves történetében mindig időben tudott fizetni, és soha nem voltak finanszírozási kérdései. Azt is látni kell, hogy Ausztriában és Csehországban, ahol szintén felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult, ott ezek az összegek még nagyobbak. A cseheknél ez körülbelül 1,4 milliárd euró, ami 500 milliárd forint, az osztrákoknál körülbelül 370 milliárd forint, nálunk ezzel szemben nagyságrendileg 150 milliárd. Attól senkinek sem kell tartania, hogy az OBA-ban ne lenne pénz arra, hogy bármilyen helyzetben kifizesse az ügyfeleket.

Az osztrák Sberbank különböző leányvállalatainak végelszámolására vagy felszámolására vagy netán eladására különböző megoldások születtek. Horvátországban például értékesítik a leánybankot. Ahogy említette, Magyarországon a leánybankból különböző portfolióelemeket értékesíthetnek. Miért született például Horvátországban más megoldás, mint Magyarországon?

Itt nagyon fontos azt látni, hogy Horvátországban azonnal értékesítették.

Rögtön jelentkezett vevő?

Azonnal jelentkezett a vevő, és azonnal értékesíteni is tudták bankot. Ami azt jelenti egyben, hogy onnantól kezdve az ottani Sberbank már nem Sberbank. Ami nagyon fontos, hogy a végelszámolás keretében értékesíteni lehet a portfolióelemeket és ha ezt sikerül jó áron, akkor még az a helyzet is előállhat, hogy azt a hitelezői igényt, ami megjelenik a 38 millió forint fölötti betéteknél, egy az egyben meg lehet-e mindenkinek téríteni, vagy ha nem, akkor az egész eljárás átfordul felszámolási eljárásba, és annak is megvan a szabályozott menete, és ameddig lehet, addig mindenkit térítenek.

Mekkora volt a Sberbank ügyfélköre?

Nagyságrendileg 65 ezres ügyfélkörről beszélünk, akik közül az OBA-kártalanításban körülbelül 62 ezer ügyfél érintett. Azért mondok körülbelüli számokat, mert az utolsó pillanatig működött a bank, és a szünnap alatt a kártyahasználat is engedélyezve volt. Magyarul, összegezni kell az adatokat, hogy egész pontosan hány ügyfélnek is volt még forrása a bankban.

Mekkora pontosan a kártalanítási limit?

A március 2-i árfolyamon rögzítették, ami 380,47 forint volt, tehát így jön ki a 38 millió 47 ezer forintos limit. Ez a lakossági ügyfelekre és a vállalkozókra is vonatkozik.

Mi határozza meg ezt a limitösszeget? Miért nem lehet ez éppen több is, ha valakinek több pénze volt a bankban?

Ez egy európai uniós szabály alapján meghatározott a limit. Csehországban, Ausztriában és Magyarországon is százezer euró a limit, tehát ez az az összeg, amit az adott országnak a betétbiztosítási rendszere kártalanít.

A lakossági és a vállalati ügyfelek aránya hogyan oszlik meg? Többségben vannak a lakossági ügyfelek?

Igen, többségben vannak a lakossági ügyfelek, körülbelül 3-4 ezer vállalkozásról beszélünk. A lakossági ügyfelek, akiknek 2,5 millió forintnál kevesebb pénze volt a Sberbankban, a Magyar Postán jutnak hozzá a pénzükhöz. Ez úgy néz majd ki, hogy 200 ezer forintos összegig a postás viszi ki a pénzt, 200 ezer és 2,5 millió forint között pedig be kell majd menni a postára. Fontos, hogy még ne induljon el senki semelyik postára, mert most zajlik az összesítés. Az ügyfelek levelet kapnak majd, amelyben pontosan benne lesz, hogy mennyi pénze van és hogy mi a pontos teendője. A vállalkozásoknál más a szabály, ott húszezer forint alatti ügyfelek közvetlenül kell hogy kérjék az OBA-tól az átutalást, húszezer forint fölött 38 millió 47 ezer forintig pedig egy kifizető ügynökbankhoz kell majd menniük, ahol megkapják a pénzüket. Azok a lakossági ügyfelek, akik 2,5 millió forint és 38 millió 47 ezer forint között számítanak pénzre, ők is egy kifizető ügynökbankhoz kell hogy menjenek.

Azt tanácsolták, az ügyfelek ne tegyenek semmit, ha csak a Sberbanknál volt korábban számlájuk, maximum annyit, hogy nyitnak egy másik banknál számlát, de ne írjanak az Országos Betétbiztosítási Alapnak, várják meg, míg az OBA keresi őket. Ezt kell tenni?

Igen, az ügyfeleknek semmit nem kell tenniük, az értesítő levelet automatikusan megkapják. De természetesen az OBA, a végelszámoló PSFN és a Magyar Nemzeti Bank honlapján is minden információ megtalálható, de működik még a Sberbank call centere is. Ami fontos, hogy az állandó lakcímére kapja mindenki az értesítést, tehát ott keresse a leveleket, és az alapján tud majd eljárni. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, ha nem tudja tíz munkanapon belül megoldani, hogy átvegye a levelet, ne aggódjon, mert öt éven keresztül az OBA rendelkezésre tartja ezeket a forrásokat. Ha valaki úgy látja, hogy neki nem pont az az összeg jár vagy bármilyen egyéb problémája van, akkor szintén van egy utógondozási eljárás, tehát mindenkinek lesz alkalma és lehetősége arra, hogy az ügyét elrendezze.

Ha egy lakossági ügyfél megkapja a tájékoztató levelet, körülbelül mikor jut a pénzéhez?

Amint megkapta a tájékoztató levelet, látni fogja azt, hogy melyik postára vagy melyik bankfiókba kell mennie. Ez azért fontos, mert a Takarékbank a kifizető ügynökbank, de kétszázötven fiók lesz kijelölve, ahol el tudják intézni az ügyeiket az ügyfelek. Ezek a legnagyobb forgalmú, legnagyobb kapacitással rendelkező fiókok, és természetesen megfelelően elszórva az országban, pont azért, hogy ha lehet, akkor mindenkinek a legkevesebbet kelljen utaznia. Gyakorlatilag, amikor megkapta az értesítő levelet, már másnap bemehet a postára vagy a Takarékbank-fiókba, és intézheti ezt az ügyét. A forrás akkor már ott lesz mind a Takarékbankban, mind a Magyar Postán.

Mi a határidő arra, hogy megtörténjenek a kifizetések?

Március 18., ez a tíz munkanap, ami az engedélyvisszavonást után indult, a törvényi határidő, ameddig az OBA-nak el kell jutnia oda, hogy az ügyfelek be tudnak menni a pénzükért. Azért azt tényleg látni kell, hogy itt 60 ezres nagyságrendű ügyfélkörről beszélünk, ahol rengeteg dolgot kell pontosan véglegesíteni, hogy tényleg mindenki a megfelelő összeget kapja.

Elkezdődött már ez a kártalanítási folyamat? Van már olyan ügyfél, aki a pénzéhez jutott?

Ez a kártalanítási folyamat még az ügyfelekhez nem jutott el, de az OBA-nál már ott van a pénz. Csak a minap érkezett be az adatállomány, ami alapján látszik, hogy kinek mennyi jár. 62 ezer ügyfélnek kell beborítékolni az értesítést, le kell ellenőrizni minden információt, majd ezeket után be kell borítékolni az iratokat.

Akkor jövő héttől kaphatják ezeket a leveleket az ügyfelek?

Igen, a jövő héten egészen biztosan. Nagyon remélem, hogy már csütörtökön vagy pénteken elindul a folyamat.

Mi történik azokkal a vállalati ügyfelekkel vagy például önkormányzatokkal, amelyek nem jutnak teljes összegben a pénzükhöz?

14 helyhatóság érintett az ügyben, de a kormány már döntött is az azonnali segítségnyújtásról ezekkel az önkormányzatokkal kapcsolatban. A vállalatok és minden egyéb ügyfél, akinek nagyobb összege volt a Sberbankban, mint 38 millió 47 ezer forint, hitelezői igényt kell hogy benyújtson a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-hez, majd meg kell várni, amíg egyértelmű lesz, milyen értékű vagyonelemmel rendelkezett a Sberbank. Ha lezárták a különböző vagyonelemek likvidálását, akkor derül ki, hogy az ügyfelek a 38 millió 47 ezer forinton felül még mekkora pénzre számíthatnak.

Van lehetőség arra, hogy teljes mértékben kifizessék őket?

Elméletileg még ez is előfordulhat.

Mert sajtóhírek szerint több nagy, milliárdos árbevételt is produkáló vállalkozás, köztük ingatlanvállalkozás is számlát vezetett a Sberbanknál. Akkor az ő esetükben is hasonló eljárás várható?

Ideális esetben minden pénz akár vissza is jöhet, de azért azt is látni kell, hogy ez akár több hónapos eljárás is lehet. Ennek oka, hogy most még nem lehet tudni: a különböző portfolióelemeket milyen áron tudja értékesíteni a végelszámoló vagy felszámoló. Mindenki azon dolgozik, hogy ez minél nagyobb összeg legyen, de hogy pontosan mekkora összegről beszélünk majd, azt csak a munka végén tudjuk meg.

Mi az eljárás a végelszámolás esetében?

A már engedély nélküli Sberbanknak kell készítenie egy záró mérleget a tevékenységéről, ez egy harmincnapos periódus, és utána a PSFN Kft.-nek van egy újabb 30 napos határideje, hogy elkészítsen egy nyitó mérleget. Összességében 60 nap múlva leszünk abban a helyzetben, hogy lássuk egyrészt a hitelezői igényeket, másrészt pedig azt, hogy mi az a mérleg, mi az a kiindulási alap, az a vagyoni helyzet, amivel rendelkezik az engedély nélküli vagy a régi Sberbank. Ha ez megvan, akkor válik el, hogy felszámolási eljárás indul meg vagy végelszámolási eljárás.

Mi a teendője annak, akinek hitele van a Sberbanknál? Most tudja-e fizetni a törlesztőrészletét?

Igen, a hitelezői igényeket továbbra is fizetni kell. A végelszámoló honlapján van egy számlaszám és egy közelmény, amiben meghatározták, hogy mit kell beírni, mit kell csinálni, mert a hiteleket fizetni kell tovább, ez egy kötelezettség, ami nem változik azzal, hogy a Sberbank engedélyét visszavonták.

Ha valakinek például folyamatban lévő hitelbírálata volt, és, éppen már zöld utat kapott volna, mielőtt ez a probléma megtört, akkor ez a hiteligénylés semmisnek tekinthető?

Amiatt, hogy a Sberbank engedélyét visszavonák, nem végezhet hitelezési tevékenységet, tehát attól a pillanattól kezdve sajnos azok az ügyfelek, akik már a folyamat végén voltak, nem kaphatják meg a hitelt.

Ugyanez vonatkozik a babaváró hitelezésnél is?

Így van, ugyanez az eljárás. Azt kérem mindenkitől, keresse fel az OBA, a PSFN és a Magyar Nemzeti Bank honlapját, ott informálódjon, mert rengeteg speciális, egyedi helyzet van, egy folyamatosan bővülő kérdés-felelet felülettel próbálunk segítséget nyújtani az ügyfeleknek.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor