Kovács Gergely: a Kétfarkú Kutya Párt külön indul, mi 15 éve ezt mondjuk

Kovács Gergely az Arénában

Mi a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a mai politikában?

Jelenleg a legerősebb párt, a felméréseink szerint 126-127 százalékon vagyunk. Gyakorlatilag az egyetlen párt, amelyre jelenleg érdemes szavazni, mert minden más szavazat egyértelműen elveszik.

Viccpárt azóta is, hogy önkormányzati pozíciói vannak?

Egy önkormányzatban nehéz mindent viccesen kezelni, nyilván ha elreped egy főnyomócső, akkor nem biztos, hogy a lakók azzal megelégszenek, ha az ember egy vicces plakátot kirak a helyszínen, hanem valószínűleg meg kell csinálni. Én ellenzéki képviselő vagyok a XII. kerületben, az ember mindig igyekszik azért humorosan megírni egy posztot valami helyi fontosabb témáról, de be kell vallanom, hogy van, hogy elbukunk és van, hogy tényleg nem sikerül.

Kiket képviselnek?

Valamennyivel több embert, mint mindenkit.

Látják, hogy mit várnak a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól?

2016 előtt, amikor a pártot nagyjából én csináltam, meg egy-két haverom, ez a viccpárti jelző teljesen lefedte a párt tevékenységségét. 2016-tól megnyitottuk a párt kapuit, elkezdtünk találkozókat szervezni, passzivistákat keresni, jöttek egy csomóan, és látszott, hogy van igény arra is, hogy más dolgokat csináljunk. Akkor kezdődtek el a városfelújítós dolgok, a gerillakertészkedés. Elkezdtünk újságot csinálni, lett kutyapártos zenekar, már egy-két balettcsoport is van. És ennek az egésznek alapból az lenne a lényege, a kutyapártnak, amit az aktív állampolgár kifejezéssel lehet talán leírni, hogy az emberek, ha valami zavarja őket, meg is tudják oldani, és az talán szerencsésebb, mint ha panaszkodnak vagy szidják a politikusokat. Egy padot ötezer forintból rendbe lehet rakni fél óra munkával. Ez lenne a lényege, hogy az emberek a saját kezükbe vegyék a sorsukat. A nagypolitikában nagyon unalmas, hogy az egész magyar politika egymás szidalmazásáról szól. A pártok azt szeretnék, hogy azért szavazzanak rájuk, mert a többieket annyira utálják, és nem azért, mert őket annyira szeretik.

A hagyományos bal-jobb tengelyen van valamilyen helye a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak?

Nehéz megmondani, a centrális demagóg populista jelző talán, ami a leginkább stimmel. Én személy szerint én inkább liberális embernek tartom magam, mint konzervatívnak, de ez elég vegyes a párton belül.

Hányan vannak a pártban?

A Kutya Pártba nem lehet simán belépni, meghívásos alapon lehet valaki párttag, méghozzá úgy, ha legalább egy éven át valamifajta szervező, vezető melót végzett. Ötvenvalahány tag van emiatt. Pártoló tag lehet bárki. Ez nem jelent semmit, gyakorlatilag kapnak egy kártyát egy sorszámmal meg a titkos kóddal. Ebből van több, ötszáz körüli.

Ez az a havi ezer vagy évi tizenkétezer forintos kategória?

Hát ez jól hangzott elsőre, hogy majd szedünk tagdíjat, de bevallom, elengedtük. Örömmel jelentem be most breaking news-ként hogy már nincsen tagdíj a Kétfarkú Kutya Pártban.

Vannak akciók? Járvány van, az esti festéseknek biztos, hogy lőttek.

Nekünk a vírus tényleg nagyon betett, mert pont az lenne a lényege a pártnak, hogy eseményeket csinálunk meg rendezvényeket, ahol emberek vannak. Minden átköltözött az internetre. De épp tegnap csináltunk meg egy buszmegállót a XII. kerületben, tehát lehet azért csinálni dolgokat, csak pont a találkozók, az ötletelések, amikor kitaláljuk a dolgokat, ez nagyon hiányzik nekem.

Hogy néz ki a párt szavazóinak a megoszlása vidék–Budapest tekintetben?

Most folyt egy felmérés, abban mi 9 százalékon vagyunk Budapesten, de az országos számok meg 5 alatt vannak, ez alapján úgy tűnik, hogy két-háromszor annyi százalékunk van Budapesten, mint vidéken. A fiatalok között is jobban állunk, mint az idősebbek között. 13 százalék volt talán a fiataloknál, ami igazából megegyezik a 30 év alattiaknál a kormánypárt támogatottságával. Úgyhogy mi majd szeretnénk lejjebb is vinni a szavazási korhatárt, és már ötéves kortól szavazhatnának az emberek, egy ötéves már tud dönteni felelősen az ország jövőjével kapcsolatban.

Idősebb korosztály felé nem is nagyon akarnak nyitni?

A kutyapártos eseményeken tényleg ugyanúgy vesznek részt nyugdíjas korúak, mint fiatalok. A pártoknak szokott lenni ifjúsági szervezetük, mi ezt szánt szándékkal nem csináltunk, mert szerintem az tök jó, ha ugyanabban az akcióban vesz részt egy 18 éves is, meg egy 70 éves is.

A Momentum, ami szintén egy korosztályi jellegű politikai tömörülés vagy az LMP és a Kétfarkú Kutya Párt között van valamilyen mozgás, átfedés?

Valószínűleg igen. Nálunk is vannak olyan emberek, akik korábban momentumosok voltak és nekem is mondták már többen, akik most momentumosok, előtte ők meg a kutyapártra szavaztak. Ez érthető is. Az én személyes véleményem jobb a Momentumról, mint az MSZP-ről vagy a Jobbikról vagy a DK-ról.

Látják vagy érzik vagy tudják, hogy a szavazóik egészen pontosan mit akarnak most? Mit csináljon a Magyar Kétfarkú Kutya Párt?

Nem biztos, hogy tudják. Amikor bekerültem a XII. kerületi önkormányzatba, akkor bevallom, az első pár hónapban én elég rosszul éreztem magam és nem is igazán találtam a helyemet. Rájöttem, hogy igazából magamnak kell megkeresni azokat az ügyeket, amelyek fontosak. A XII. kerületben a legfontosabb feladat szerintem, aminek úgy látom, hogy örülnek is az emberek, az egész egyszerűen a tájékoztatás, a fontosabb kerületi dolgokról nem értesülnek a helyi sajtóból, viszont érdekli az embereket. Van, hogy lehet hatni az önkormányzatra is pusztán azzal, hogy valami kiderül. A közbeszerzések és a szerződések, az építkezések, illetve az ezzel járó természetkárosítások, szerintem ez, ami így leginkább érdekli az embereket. Egyébként pont az ingatlan sokkal hálásabb téma, mint egy közbeszerzés, ahol már jóval nehezebb a részleteket megtudni.

Ez egy komoly melónak tűnik kívülről nézve. Ingatlan-nyilvántartást kell nézni, szerződést kell olvasni, értékbecslést kell nézni. Ezt csinálja?

Ez valóban melós. Én is meglepődtem, hogy ez engem érdekel, de igazából elkezdett érdekelni, és ha belejössz, akkor már annyira nem bonyolult. Ez valóban probléma, mert megígértem, hogy nem fogok dolgozni, ez is egyike a be nem tartott ígéreteimnek itt a kerületben.

Mit akar csinálni, amikor talál valamit? Amikor az ígérete arról szólt, hogy nem fog dolgozni, csak a pénzt fogja fölvenni, és a választói sem feltétlenül azért küldték oda, hogy dolgozzon, ha komolyan vették azt az ígéretet, hogy nem fog dolgozni, hanem csak a szobrára gyűjt.

Ez egy nagyon nehéz kérdés, és kényes téma, mert a szobrom sehol nem áll. A szükséges pár százmillió forintot már előteremtettük, viszont pályáztunk az önkormányzatnál a szobrom előkészítésének tervezési költségeire, ez egy nagyjából 4000 forintos tétel, ami a cigaretta, kávé árából, illetve a klaviatúra és a mouse kopási díjából áll, és egyelőre nem akarja támogatni az önkormányzat. És amíg a tervezés előkészítését nem tudjuk előkészíteni, addig nem tudjuk megépíteni a szobrot, úgyhogy egyértelműen az önkormányzat a hibás. Annyit tudunk csinálni, hogy emellett más dolgokkal is foglalkozunk a kerületben.

Elégedettek a választóik, amikor egy nagyon hosszú anyagot a honlapjukon közölnek szerződésekkel, értékbecsléssel, miegymással?

Tény, hogy egy négy szóból álló, viccesebb mondat azért szemlátomást több embert tud elérni, mint egy 15 oldalas írás, amin meg tényleg három napot dolgoztál. Én sem biztos, hogy végigolvasnám, mert megírni lehet jobb szórakozás, mint elolvasni.

Hogy futnak neki a következő választásnak?

Egyedül fogunk elindulni a választáson. Nekünk a ganumédeszi galaktokolonialista párt és a szíriuszi sörpárt a természetes szövetségesünk, de egyelőre nem sikerül a Föld bolygón bejegyeztetni ezeket a pártokat, úgyhogy kénytelenek leszünk egyedül elindulni. Volt egy terv, hogy csak a minimális helyen, ami 27 hely lett volna. Ezt most megváltoztatták a Volner úr javaslatára, és 71 helyen kell elindulni, úgyhogy akkor most ez lesz.

Vagyis 71 jelöltet állítanak, mert az kell az országos listához?

Igen, illetve az is elképzelhető, hogy lesznek olyan helyek, ahol több jelöltünk is lesz. Pécsen szóba jött, hogy akár öt-hat jelölt indulna egy választási körzetben, mert nem igazán lenne verseny, ha csak egy jelöltje lenne abban a körzetben a kutyapártnak.

Ezek a jelöltek megvannak már? Tudják már, hogy ők jelöltek lesznek?

Nincs meg még, hatvan körüli van, akit én most tudok mondani fixre, de nyilván az aláírásgyűjtés, ami izgalmasabb és nehezebb. Körülbelül 1500 ember volt, aki segített önkéntesként 2018-ban, és azzal jött össze harmincvalahány helyen az aláírás, tehát ennél több ember kell. Szeretnénk csak önkéntesekkel megcsinálni ezt a kampányt, de lehet egy picit szervezettebb, mint legutóbb. Megpróbáljuk, aztán ha sikerül, akkor az tök jó, ha nem jön össze 71 helyen, akkor nem jött össze, de legalább állva halunk meg. Nyilván attól függetlenül marad a párt, hogy akkor nem lesz állami támogatás, ’18 előtt sem volt állami támogatás. Teljes egyetértés van a párton belül, hogy sok olyan szereplő van az ellenzéki oldalon, akikkel mi nem szeretnénk együttműködni. Esetleg ha megvalósulna egy teljes összefogás, amiben benne lenne a Fidesz is, az MSZP, a Volner, a Jobbik, ahhoz természetesen már mi is csatlakoznánk, de ezt én egyelőre nem látom megvalósulni. A másik kérdés az előválasztás, gondolkodtunk, hogy esetleg itt-ott részt venni, viszont a mai napig nincs hivatalos közlés az ellenzéki pártok részéről, hogy aki nyer egy ilyen előválasztáson, az ennek a hat pártnak lesz-e a közös jelöltje és senki másé. Ennek nyilván választási matematikai okai vannak, teljesen logikus és teljesen érthető, viszont ilyen feltételekkel nagyon nehéz egy ilyenen részt venni. Nekem az tök abszurd lenne, hogy elindulok a kerületben, győzök, és akkor én jelöltje lennék mind az MSZP-nek, mind a Jobbiknak, meg mindenkinek, kivéve a kutyapártnak. És ha utána legyőzöm a Fürjes Balázst, aki itt a Fidesz részéről fog indulni, akkor majd be kell ülnöm az MSZP vagy a Momentum vagy a nem tudom kinek a frakciójába.

Hacsak nem lesz saját frakciójuk az Országgyűlésben.

Akkor a hét pártnak lennének ezek a jelöltjei, már ha ezt akarná bárki is, az meg azt jelentené, hogy olyan jelöltek mögött szerepelne a kutyapárt logója, aminek nem biztos, hogy örülnénk.

A szombathelyi modellt nem látják működőképesnek? Ott az Éljen Szombathely mögé állt be szinte mindenki. Ott is van egy képviselőjük.

Az teljesen helyi döntés volt, aki az ottani emberünk, igazából régóta jóban van az ottani emberekkel, akikből a városvezetés lett, és szerinte érdemes velük ezt megpróbálni, és egyelőre hál’ istennek működik. Vannak máshol is ilyen kísérletek, azért ez nagyon helyben dől el. Hozzám is kedvesen állt a helyi Fidesz, amikor ide kerültem, csak amikor az ember jobban megnézte ennek az önkormányzatnak a tevékenységét, akkor már nem igazán lett kedvem együtt dolgozni ezekkel az emberekkel.

Mi nem tetszett bennük?

Sok minden. Ha az ember megnézi azokat az árakat, amiken a közbeszerzések zajlanak, amikért az ingatlanokat eladják, hogy hogyan adják el az ingatlanokat, hogyan osztják ki a civilszervezeteknek járó támogatásokat, hogy az egészségügyi bizottság fideszes elnökének a cége csinálja az önkormányzat egészségügy ellátásának egy részét, hogy a jogi bizottság elnöke gyakorlatilag bűnözőknek ír meghatalmazásokat, és sorolhatnám a dolgot. A kerülettel meg én úgy látom, hogy a legtöbb képviselő nagyon keveset foglalkozik, nem visznek helyi ügyeket. Ezeknek az embereknek az a dolguk, hogy bemenjenek és megszavazzák az előterjesztéseket, aztán meg hazamennek.

De nem úgy lehet ezen változtatni, hogy az ember megnyer egy önkormányzati választást, és akkor nem ellenzékből beszél ezekről lényegi következmények nélkül, hanem akkor beáldozza az önállóságát?

Ezért fogjuk egyedül megnyerni az önkormányzati választásokat legközelebb. Szerintem így is el lehet érni elég sok mindent, másrészt én tényleg attól tartok, hogy olyan kompromisszumokat kellene meghozni ezért, amiket mi nem szeretnénk. Tényleg nem a hatalomért és a minél nagyobb hatalomért jött létre a kutyapárt. Megtehettük volna az önkormányzati választáson, hogy összefogunk az ellenzékkel. Biztos kaptunk volna egy-egy helyet minden budapesti kerületben, csak nekünk tényleg nem ez volt a lényeg, hogy bármi áron minél több embert berakni ilyen-olyan pozíciókba.

Ön személyesen hol indul az országgyűlési képviselő-választáson?

Logikusnak tűnik, hogy én itt induljak a XII. kerületben, ahol amúgy is képviselő vagyok.

Országos listát állítanak?

Persze, pont azért kell 71 helyen jelölt, hogy lehessen listája a pártnak. Nekem sokkal fontosabb az, hogy a listán hány százalékot érünk el, minthogy az adott egyéni jelölt hány százalékot kap egy körzetben. Nyilván lesznek is olyan szavazók, akik listán ránk szavaznak, de mindenképpen le akarják váltani a Fideszt, és akkor egyéniben leszavaznak az ellenzéki jelöltre.

Eldöntöttnek látja a kutyapárt részéről, hogy önállóan indulnak, nem szállnak be az ellenzéki együttműködésbe?

Igen. A kutyapárt nem fog össze senkivel és külön indul, mi tényleg 15 éve ezt mondjuk, szóval ez nekem annyira egyértelmű, és egyrészt a párttagok is így gondolják, másrészt akik ránk szeretnének szavazni, azoknak a nagy része is. A Medián kutatásában is ez jött ki, hogy a kutyapárt szavazóinak a nagyobbik része nem valamifajta közös listát szeretne, és épp ezért még az ellenzék szemszögéből sem látom túl sok értelmét annak, hogy a kutyapárt összefogjon velük, mert az egyértelmű, hogy ez nem azt jelentené, hogy az a valahány százalék, aki kutyapárti szavazó, leszavazna erre az összefogásra. Sokkal könnyebb lenne nyilván, akkor nem kellene 71 helyen 71 jelöltnek aláírást összegyűjtenünk, nem kellene egyedül megcsinálnunk egy egész választási kampányt.

Kapnak megkereséseket az összefogás részéről, hogy szálljanak be? Vagy a másik oldalról, hogy ne szálljanak be?

Ez nem valami túl heves az ellenzéki pártok részéről. Nyilván megkérdeztek minket, de ez régen, még egy éve volt, és akkor mondtuk, hogy külön indulunk. Egyébként ez nekem nagyon furcsa, hogy olyan dolgok miatt szinte soha nem keresnek meg pártok, hogy csináljunk valami értelmes dolgot együtt. Hogy gyertek le, én vagyok a helyi MSZP, menjünk, újítsuk fel ezeket a padokat vagy tegyük rendbe a játszóteret. Ilyen megkeresések nem jönnek, viszont a választások előtt, akkor valóban szoktak jönni, hogy jaj, ne induljatok el ebben a körzetben, jaj, légyszi, támogassátok a jelöltjeinket, csak ez nekem annyira nem logikus. Ha, mondjuk, itt a XII. kerületben mi rendszeresen együtt csinálnánk dolgokat az ellenzéki pártok tagjaival, képviselőivel, aktivistáival, akkor ebből valóban kialakulhatna évek alatt egy olyan kapcsolat, ami után az ember azért elgondolkodna azon, hogy esetleg egy választáson is együtt részt venni. Szombathelyen például valami ilyesféle dolog történt. Nincs olyan, hogy mi most kategorikusan soha senkivel semmit, viszont nekem tényleg nem annyira szimpatikus, hogy mindig csakis a választás, és egyébként az is vicces, hogy amikor az együttműködés szót felveti valaki nekünk egy választás előtt, akkor ő azalatt igazából azt érti, hogy mi ne induljunk el a választáson.

Ha most valamelyik, az ellenzéki együttműködésben érdekelt párt elkezdene nagyon együttműködni a Kétfarkú Kutyával, és padot festene, fúrna-faragna, egy és egynegyed év van még hátra a választásokig, meg lehetne önöket győzni?

Próbálják ki, és akkor meglátjuk. Ezt nehéz így látatlanban megmondani, de én attól tartok, hogy nem lesznek ilyen jellegű megkeresések.

A pártnak milyen a döntési mechanizmusa? Ön dönti el, a mag dönti el, hogy mi legyen? Vagy földobnak egy pénzt?

Ez nagyon sokáig bázisdiktatorikusan működött, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy megbeszéltük a dolgokat, és aztán végül is én eldöntöttem, de azért ez konszenzusos döntés volt. Most azért már nem így van, már szoktunk szavazgatni dolgokról. Ennek két szintje van, van egy ötfős elnökség és vannak párttaggyűlések. Nem kell túlzottan sok döntést hozni a kutyapárton belül.

Távlati terveiken gondolkoznak már, hogy mi lesz a következő választás után?

Igazából sosem volt előre kitalálva, hogy mit fog csinálni a kutyapárt, mondjuk, egy év múlva. Ami szerintem mindenképpen fontos cél lenne, hogy helyi szinten minél több önkormányzatba jussunk be. Talán lett annyi tapasztalatunk, hogy tudunk segíteni, tippeket adni az esetleges képviselőinknek. Én nagyon bánom, hogy ilyen kevés helyen indultunk el az önkormányzati választáson. Ahol elindultunk Budapesten, ott mindenhol be is jutottunk. Én kevesebb szavazatra számítottam. Az országgyűlésin 1,79-et kaptunk, az EP-n 2,6-ot, és 10 százalék körül volt átlagosan Budapesten az önkormányzatin. Ha nem jutunk be a parlamentbe, akkor szerintem túl nagy változás nem lesz. Ha bejutunk, akkor az megint egy más világ. Az biztos, hogy nyitunk valamifajta éttermet a Kossuth téren, ugyanolyan olcsó egyébként a kajálda a Parlamentben is, mint a Várban, a miniszterelnök úrnál, úgyhogy szerintem simán két-háromszoros áron el tudjuk adni egy étteremben a Kossuth térnél, és ebből szeretnénk majd meggazdagodni.

Annak az ízét kezdik már érezni, hogy lehet pénzt keresni a politizálással?

Bevallom, nekem több pénzem volt, amíg nem politizálással foglalkoztam. Annyi történt, hogy van öt alkalmazottja a pártnak, vagy hat, de közülünk négyen amúgy meg önkormányzati képviselők is. Pár embernek muszáj adnunk fizetést, mert különben nem tudnak napi 8 órát ezzel foglalkozni, és ez valóban nagy változás volt, mert én előtte 14 éven át tényleg egy fillért nem kerestem a pártból.

Mekkora az állami támogatás mértéke?

Évente az állami támogatás 64 millió forint, és onnantól ki tudtunk venni irodát, lehetett ez a pár alkalmazott. A kampánypénz meg 180 millió körüli összeg volt abban az évben. Ez egyébként szerintem nagyon el van rontva, hogy a pártok gyakorlatilag három év alatt kapnak annyi pénzt a működésükre az államtól, mint amennyit a választási kampányban egy hónap alatt kell elkölteniük. A pártok is jobban tudnának működni, ha nem egy hónap alatt kellene ezt a rengeteg pénzt kötelezően elkölteniük, és ráadásul ezt kampányra lehet csak. Tehát ügyesen odafigyelnek rá, hogy minél kevesebb értelmes dolgot lehessen ebből csinálni.

Ha jól értem, akkor a következő országgyűlési választásokon önállóan indulnak, ha megvan a 71 egyéni jelölt, akkor országosan, az önkormányzatin viszont az a nagy változás, hogy a lehető legtöbb helyen el akarnak indulni?

Igen, ahol van olyan kutyapártos szervezet, amely érdemben működik és ahol van olyan ember, aki szeretne képviselő lenni és nekünk is oké, ott ez szerintem logikus. Ott én akár el is tudok képzelni együttműködést, és most nem a pártokra gondolok, hanem olyan helyi civilszervezetekre, amelyek érdemi munkát végeznek, és pont a hülye választási logika miatt sehol nem indultak összefogva civilszervezetekkel az ellenzéki pártok. Ez tök szomorú egyébként, mert egyrészt van sok ilyen szervezet, másrészt pedig ezt hallgathattuk sok éven át, hogy igyekeznek megtalálni a helyben jó, lehetőleg civil jelölteket, de én azért úgy látom, hogy a pártok leginkább a saját embereiket szeretnék bejuttatni az Országgyűlésbe, ami szintén érthető, de ez van.

