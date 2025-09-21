ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Nyitókép: CATL

Brutális akkumulátor debütálhat Magyarországon, megváltoztatja az autózást

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A kínai CATL akkumulátorgyártó vállalat bemutatta legújabb, az európai elektromos járművekhez készült akkumulátorait. A lítium-vas-foszfát alapú fejlesztés eredményeképp az egyik modell akár egymillió kilométer használatot is kibír, maximális hatótávja pedig meghaladhatja a 750 kilométert.

Két, kifejezetten Európára szabott lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátort mutatott be nemrégiben a CATL, amely debreceni üzemében is tervezi e típusok gyártását, ahol a termelés jövő év elején kezdődhet meg.

A Shenxing Pro egyik változata (Super Long Life & Long Range Battery) a világ első olyan LFP cellája, amely 758 kilométeres hatótávolságot és rekordnak számító 12 éves, illetve 1 millió kilométeres élettartamot biztosít. A másik változat pedig Európa vezető szupergyors töltésű LFP akkumulátorává válik azzal, hogy 478 kilométert tesz meg mindössze 10 perces töltéssel – derül ki a cég közleményéből.

Mindez lényegében azt jelenti, hogy nem kell foglalkozni az akkumulátor élettartamával, mert „örökre” jó lesz – fogalmazott a fejlesztésről Bazsó Gábor az InfoRádióban. Életszerűbb példát hozva elmondta, a fejlesztés 200 ezer kilométernél – amit hazánkban nagy átlagban tizenkét-tizenhárom év alatt ér el egy autó – 90 százalékos hatótávot garantál, vagyis az akkumulátor igazából érdemben nem veszít a kapacitásából. A szakújságíró arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett a gyors töltés biztosított, ami a gyakorlatban annyit tesz állítólag, hogy „körülbelül 15 perc alatt belemegy szűk 500 kilométer hatótáv”. Hiába gondoljuk rövidebbnek, nagyjából ennyit időt szoktunk egy benzinkúton „elmolyolni” egy megállás alkalmával – jegyezte meg.

Bazsó Gábor szerint

ez megpecsételheti a töltés helyett gyors akkumulátorcserét biztosító fejlesztések sorsát,

hiszen egy ilyen állomást „lepakolni” összehasonlíthatatlanul drágább és macerásabb, és már a töltés sem tart olyan hosszú ideig, mint korábban, plusz az akkumulátorok is egyre tartósabbak. Ennek megfelelően egyre kevesebbet nyerünk az akkumulátorcserével. Megjegyezte, korábban érdemi különbség volt: egy csere öt percet vett igénybe, szemben azzal, hogy egy töltés fél óráig tartott, de a számok folyamatosan javulnak.

elektromobilitás

akkumulátor

elektromos autó

catl

