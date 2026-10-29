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Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

Történelmi csúcson a külkereskedelmi mérleg

Infostart / InfoRádió

A KSH adatai szerint szeptemberben 16,2 milliárd eurót tett ki a magyar kivitel értéke a külkereskedelmi termékforgalomban, ami történelmi csúcsot jelent – mondta az InfoRádióban Beke Károly.

Szeptemberben az export euróban kifejezett értéke 21, az importé 20 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi többlet 907 millió euró volt, 266 millió euróval nőtt az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 7,7 százalékkal, a behozatalban 5,9 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,7 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 6,8 százalékkal, a dollárhoz mérten 5,0 százalékkal erősödött.

Volumenét tekintve a kivitel 4,6 százalékkal, a behozatal 5,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az augusztus volumenéhez képest az export 1,1 százalékkal nőtt, az import 1,0 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint.

Beke Károly, a Portfolio elemzője rámutatott: az adatok alapvetően pozitívnak számítanak, a 16,2 milliárd euró pedig történelmi csúcsnak számít, korábban egyetlen hónapban sem volt ilyen magas az érték, sőt 15 milliárd fölé sem ment még sosem ez az adat. Kiemelte még, hogy a szeptemberi adat mellett az augusztusi statisztikát is jelentősen felfelé módosították a statisztikai hivatalnál. Ugyanis

a korábbi közel 500 millió eurós hiány után 46 millió eurós többletet mutat az augusztusi külkereskedelmi egyenleg. A szeptemberi egyenleg pedig még ennél is jobb lett, 907 millió eurós pozitívum látszik benne.

Továbbra is a gépek és szállítóeszközök volumene emelkedett a legjobban az elmúlt hónapokban, szeptemberben közel 10 százalékkal az előző évhez képest, ugyanakkor az importvolumen még ennél is nagyobb mértékben, 18 százalékkal nőtt. Beke Károly szerint elsősorban a nagy ipari kapacitások, feldolgozóipari gyárak befolyásolják pozitív irányba a külkereskedelmi egyenleget.

„Egyrészt az új autógyárak – a BMW elsősorban –, másrészt pedig az, hogy korábbi hírek szerint a Foxconn magyarországi gyára nagyon jelentős exportnövekedést, illetve árbevétel-növekedést ért el, valószínűleg ez folytatódott szeptemberben is” – mondta.

Az elemző szerint a következő időszakban is hasonló tendenciákat láthatunk: ha nem is robbanásszerű, de egy fokozatos növekedés várható a külkereskedelemben, ami a GDP-re is pozitív hatással lehet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Történelmi csúcson a külkereskedelmi mérleg

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