Olajban és gázban is tovább terjeszkedik a Mol

A tranzakcióval a Mol napi termelése várhatóan mintegy 1000 hordó olajegyenértékkel nő, az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak. Emellett a kilencedik hazai koncessziós pályázati körben nemrégiben elnyert két koncessziós terület – Nagylengyel-Nyugat és a Békéscsaba – is hozzájárulhat újabb készletek feltárásához – közölték.

A Mol a már meglévő 49 százalékos részesedése mellé szerezte meg az O&GD fennmaradó 51 százalékos részesedését a közép-magyarországi Mogyoród, Nagykáta és Ócsa koncessziós területeken található bányatelkekben, ahol 2027-ben több kutatófúrást terveznek.

A tájékoztatás szerint az említett területeken található, jelenleg is termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak a teljes részesedés megszerzésével további napi 800 hordó olajegyenértékkel növelik a Mol hazai termelését.

A tranzakció részeként a Mol tulajdonába kerültek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is: az Újléta és Nádudvar koncessziók, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka és a Konyár gázelőkészítő üzem. Az itt található kutak összesen körülbelül napi 200 hordó olajegyenérték szénhidrogén-termelést biztosítanak, míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához – közölték.

A magyarországi kutatást tovább erősítő, kilencedik hazai koncessziós pályázati körben elnyert két új koncesszió olyan térségekhez kapcsolódik, amelyek hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be a magyar szénhidrogén-bányászatban: Nagylengyel és Pusztaföldvár korábban jelentős olaj- és gázlelőhelyek voltak, a termelés pedig napjainkban is folyamatos a közlemény szerint.

Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte: az átvett érdekeltségek és az elnyert koncessziók egyaránt azt a célt szolgálják, hogy következetesen építsék magyarországi szénhidrogén-termelésüket. Olyan ígéretes térségekben nyílnak lehetőségek, ahol több évtizedes szakmai tapasztalatra, helyismeretre és meglévő infrastruktúrára támaszkodhatnak. A tervezett kutatófúrásokkal újabb készleteket tárhatnak fel, tovább növelhetik a hazai termelést, és ezzel is hozzájárulhatnak Magyarország importfüggőségének csökkentéséhez, az ország energiabiztonságának erősítéséhez – mondta.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj- és földgázkúton termel. 2025-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (több mint 600 ezer tonna) és a földgáz közel 76 százalékát (csaknem 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj- és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, amely jelenleg a teljes termelés közel 40 százalékát adja - írták.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Mol és az O&GD közötti korábbi együttműködés több évre nyúlik vissza. 2023 nyarán a Mol 49 százalékos részesedést szerzett az O&GD három kutatási koncessziójában, majd 2024-ben közös munkájuk eredményeként új, eddig ismeretlen kőolajlelőhelyet fedeztek fel Tura, majd 2025-ben Galgahévíz közelében. Ezt követően 2025-ben a Mol megvásárolta az O&GD Endrőd környéki gázkitermelési érdekeltségeit.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat 10 országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből 8-ban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégiája célját - azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségekre törekszik. Ennek megfelelően együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). Megállapodást kötött továbbá a Shell-lel annak ciprusi leányvállalata, a BG Cyprus Ltd. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, továbbá termelésmegosztási szerződést írt alá az O7 líbiai tengeri kutatási területre vonatkozóan.