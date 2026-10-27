133 milliárdos kérése van a Molnak

A Mol és az érintett, a szén-dioxid-kvótaadó alanyának minősülő leányvállalatai éltek a jogszabály által biztosított lehetőséggel, és kérelmet nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére, ennek várható összege összesen megközelítőleg 133 milliárd forint (405 millió dollár), amely tartalmazza a visszaigényelt adó összegét és a kapcsolódó kamatokat is – olvasható a BÉT honlapján.

A benyújtott kérelmekre tekintettel a Mol és az érintett leányvállalatai elálltak a 2026. július 24-i befektetői közlemény szerint megindított bírósági eljárásokban előterjesztett kereseteiktől és a visszatérítési igényüket az új jogszabályi keretek között érvényesítik.

A visszatérítés kifizetésére az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedését követően kerülhet sor, a jelenlegi várakozások szerint még 2026-ban – közölte a cég.

Magyar Péter miniszterelnök július közepén jelentette be, hogy kivezetik a szén-dioxid-kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyekről „az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek, és hogy azt évek múlva a bírósági ítélet után a magyar költségvetésnek, vagyis a magyar adófizetőknek vissza kell majd fizetniük”.

Július utolsó napján hatályba lépett az a jogszabály, amelynek értelmében az állam és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatéríti a szén-dioxid-kvótaadót, valamint annak a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatait. A törvény szerint az érintett vállalatoknak 90 napon belül kell benyújtaniuk visszaigénylésüket.

A Pénzügyminisztérium korábbi közlése szerint az államnak összesen 289 milliárd forintot kell visszatérítenie a szén-dioxid-kvótaadó visszamenőleges megszüntetése miatt. Az adónem több ágazat, így az olajipar, a vegyipar és az építőanyag-gyártás szereplőit is sújtotta.