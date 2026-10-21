Megszólalt a Mol a NIS-vásárlás kapcsán, hullámot vetett a tőzsde is

A szerb miniszter arról beszélt, hogy az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodtak, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel. Várakozása szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is, és ezt követően rövid időn belül lezárulhat a tulajdonosváltás.

Szerdai „sajtóhírekre” adott reagálásában a magyar cég a BÉT honlapján hangsúlyozta: „új, releváns fejlemény esetén a Mol haladéktalanul tájékoztatást nyújt az irányadó jogszabályok szerint”. Közleményében azt írta, nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatnia szükséges.

A szerb pénzügyminiszter idézett kijelentéseit a Mol nem kommentálta.

Mivel sok részlet nem ismert az ügyről, viszont sok a résztvevő, ezért nem ismert a nyilvánosság előtt, hogy mi is történhetett. Az biztos, hogy

ha tényleg aláírták volna a szerződést, arról a Molnak bejelentési kötelezettsége lett volna.

Elemzők szerint előzetes megállapodást említhetett a szerb pénzügyminiszter.

Az Economx azt írta, hogy az aláírás hírére reggel 3 százalékos pluszban nyitottak a Mol-részvények, ám a Mol közlése lehűtötte a piacokat, és korábbi emelkedés ezután el is olvadt.

Előzmények

A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A szerb vállalat működteti az ország egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési tevékenységet végez és töltőállomás-hálózattal rendelkezik.

A szerb kormány és a Mol júniusban állapodott meg a NIS jövőbeli irányításáról. A szerb energiaügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a megállapodás további öt százalékos állami részesedés megszerzését irányozza elő, és biztosítaná, hogy a pancsovai finomító legalább tíz évig az amerikai szankciókat megelőző időszak kapacitásával működjön. A megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A társaság szeptember 30-i közlése szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) október 30-ig engedélyezte működésének folytatását, beleértve a kőolajimportot, a finomítást és a kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat. A Mol külön engedélyt kapott arra, hogy ugyancsak október 30-ig folytassa a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.