Kartellezés miatt bírságolt meg öt napelemes vállalkozást a versenyhivatal

A hatóság közleménye szerint az öt cégre összesen csaknem 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.

A versenyhivatal 2023-ban indított eljárást hét, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozással szemben az Integritás Hatóság (IH) bejelentése alapján. A gyanú szerint a cégek versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásából megvalósuló, a tanyák villamosenergia-fejlesztését segítő kiírás során.

A GVH eljárásának eredménye alapján a hétből öt vállalkozás játszott össze a projekt keretében, 27 egyedi pályázat esetében. A versenykorlátozó egyeztetésekkel érintett ajánlati árak összesen mintegy 80 millió forintot tettek ki, de végül ténylegesen csak 7 millió forint értékben valósultak meg pályázatok – közölték.

A megállapodás korlátozott gazdasági hatására is tekintettel szabta ki a GVH Versenytanácsa az összesen mintegy 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot az öt vállalkozásra (Greentechnic Kft., Technosolar Kft., Első Magyar Solar Kft., AZE Zero Hungary Kft., Rivil Klíma Kft.) – írta közleményében a GVH.

Az ügy az Integritás Hatóság bejelentése alapján indult. A GVH a hatóság minden bejelentését megvizsgálja, döntő többségük esetében pedig eljárásokat is indított – jelezte a versenyhivatal. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kisebb értékű ügyek a jelentősebb kartellek feltárásától vonhatják el a versenyhatóság erőforrásait.

A GVH hangsúlyozta: a lehető legnagyobb társadalmi haszon elérése érdekében a jövőben is fenntartja, hogy a jelentősebb kartellügyek feltárására és felszámolására koncentráljon, ezt a lehetőséget a vonatkozó európai uniós irányelv, valamint a magyar versenytörvény is biztosítja a versenyhatóságnak.

A GVH jelenleg 22 különböző kartell-ügyben folytat eljárást, összesen mintegy 1800 tendert vizsgálva, az eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et – ismertették a közleményben.