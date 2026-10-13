Több ismert szolgáltatóval is változott a Díjnet együttműködése az elmúlt időszakban. Az MVM Next egyik áramügyfélköre már nem érhető el az online számlakezelő felületen, a Magyar Telekom pedig megszüntette együttműködését a szolgáltatóval. A Díjnet szerint a felhasználói bázisuk stabil, havonta átlagosan egymillió elektronikus számlát rendeznek a rendszerben.

Mint az EconomX Díjnet-adatokra támaszkodó cikkéből kiderül, a Díjnet jelenleg 34 számlakibocsátó partner elektronikus számláinak megtekintését és kifizetését biztosítja, három területen csökkent, három területen nőtt a partnerek száma az elmúlt öt évben, miközben a felület felhasználói bázisa stabilizálódott.

Az egyik változás az MVM Nextnél történt. 2026 nyarán az áram egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező egyik ügyfélkör számára megszűnt a Díjnetes számlakezelés. A Díjnet tájékoztatása szerint ennek technikai oka van: az MVM ezt az ügyfélkört egy egységesített ügyfélkiszolgálási rendszerbe költöztette, amelyhez jelenleg nincs Díjnet-integráció. Viszont azok az MVM Next-ügyfelek, akik versenypiaci, kereskedelmi szerződéssel rendelkeznek, továbbra is kezelhetik számláikat a Díjneten. A földgázszámláknál sincs változás: az MVM Next földgáz e-számlái továbbra is országosan, teljes körűen elérhetők és befizethetők a Díjneten, illetve az iCsekk mobilalkalmazásban.

A Magyar Telekommal megszűnt az együttműködés a Telekom döntése alapján. A szolgáltató adatai szerint az ügyfelek jelentős része a Telekom saját online felületein is megtekinti, illetve rendezi a számláit.

A Díjnet közben továbbra is több tucat számlakibocsátó számláinak kezelésére ad lehetőséget. A több mint 30 számlakibocsátó partner mellett több mint 70 jótékonysági szervezet is megtalálható a rendszerben, így a számlaügyintézés mellett adományozásra is lehetőség van.

A fizetési lehetőségek között egyre nagyobb szerepet kap a qvik is. A 2025-ben bevezetett fizetési mód a Díjneten keresztül indított fizetések jelenleg mintegy 20 százalékát teszi ki.

A Díjnet szerint a platformjuk továbbra is jelentős forgalmat bonyolít: a felhasználók havonta átlagosan egymillió elektronikus számlát rendeznek rajta. A szolgáltatói együttműködések átrendeződése egyelőre nem járt a felhasználói bázis számottevő visszaesésével.