Ez okozhatta a Revolut és más cégek hirtelen leállását

A Google Cloud több szolgáltatásában is hálózati hibák léptek fel kedden délelőtt, ami számos brit vállalat működését megbénította, a Revolut neobanktól kezdve a Halifax pénzintézeten át egészen a DPD csomagküldő cégig – írja a BBC híradása nyomán a Portfolio.

A Google közölte: a fennakadások az úgynevezett „europe-west2” régióból erednek, amely a vállalat londoni adatközpontját jelöli. Tekintve, hogy ez a vállalat egyetlen brit felhőrégiója, bármilyen leállás komoly láncreakciót válthat ki a Google szolgáltatásaira támaszkodó, és az Egyesült Királyságban működő vállalkozások körében.

A Revolut azután számolt be több szolgáltatást is érintő üzemzavarról, hogy több ezernyi ügyfél jelezte: képtelenek használni rendszert.

A digitális pénzintézet szerint az ügyfelek pénze és adatai biztonságban vannak, dolgoznak a hiba feltárásán és elhárításán. A Halifax bank szintén jelezte, hogy mobilalkalmazásában és weboldalán is fennakadások tapasztalhatók, míg a DPD futárszolgálat a saját honlapjának működési zavaraival küzd.

Kedden délelőtt ugrásszerűen megnőtt a hibabejelentések száma a Downdetector elnevezésű oldalon több weboldallal kapcsolatban is. Hozzáteszik,

nem biztos viszont, hogy mindegyik érintett cég a Google ügyfele.

A Google Cloud az Amazon Web Services és a Microsoft Azure mellett azon kevés nagy felhőszolgáltató közé tartozik, amelyek a modern digitális infrastruktúrát biztosítják, tárhelyet, adatkezelést és fejlesztői eszközöket kínálva a vállalatoknak világszerte. Az ügyfelek földrajzi régiók szerint elosztott adatközpontokon keresztül érik el ezeket a szolgáltatásokat, így egyetlen régió kiesése akár nemzetközi szinten is fennakadást okozhat. Hasonló esetre tavaly októberben is volt példa, amikor az AWS legnagyobb amerikai adatközpont-régiójának hibája több mint ezer weboldalt, köztük brit bankok felületeit is elérhetetlenné tette.