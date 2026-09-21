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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz képviselői nem adják a jelenlétüket

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A Fidesz képviselői nem vesznek részt Baka András köztársasági elnök napirend előtti felszólalásán hétfőn az Országgyűlésben.

A köztársasági elnök hivatala hétfőn jelentette be, hogy Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve hétfőn megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Az államfő Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak. A Sándor-palota egyúttal bejelentette, hogy a köztársasági elnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén.

Bóka János frakcióvezető a Facebook-oldalán erre reagálva azt közölte, hogy a Fidesz képviselői nem ülnek be a köztársasági elnök felszólalására az Országgyűlés 13 órakor kezdődő ülésén.

„Sulyok Tamás önkényes elmozdítását nem fogadjuk el, és most sem fogjuk jelenlétünkkel legitimálni azt, amit kezdettől fogva elfogadhatatlannak tartunk” – mondta a politikus.

Bóka János szólt arról is, ők jelen vannak a parlamentben, képviselik a választóikat és Magyarország érdekeit, „de a hatalmi önkényhez” nem asszisztálnak. A Fidesz képviselői ezért nem vesznek részt Baka András hétfői, napirend előtti felszólalásán.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz képviselői nem adják a jelenlétüket

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