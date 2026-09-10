Árvay Tivadar: a fuvarozóknak óriási szükségük van az üzemanyagár-támogatásra

Az üzemanyagár-támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

„Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi, védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami továbbgyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is” – mondta az InfoRádióban Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára.

A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett – árulta el a főtitkár, hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét.

Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható plusz költséget jelent a fuvarozásban

– tette hozzá. Árvay Tivadar szerint elsősorban az adótartalmak kivezetése, csökkentése lenne az egyik eszköz a támogatás megvalósításához. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete úgy véli, az általánosan bevezetett ársapka vagy védett ár intézménye nem feltétlenül szerencsés, sokkal inkább valamilyen célzott módon kellene segíteni a fuvarozó ágazatot, és az energiafüggő területek támogatására december 31-ig az Európai Unió is lehetőséget biztosít. Mint mondta, ezeket a lépéseket már több európai ország is megtette, főként adótámogatás formájában, de olyan tagállamok is akadnak, ahol direkt támogatással, például visszatérítéssel igyekeznek a fuvarköltségeket csökkenteni.

Az egyesület abban bízik, hogy a kormány úgy dönt, valamilyen módon támogatni kívánja egyrészt a lakosságot, másrészt az agráriumot, harmadrészt pedig a logisztikát. Ha így lesz, akkor a felsorolt eszközök közül kellene valamelyiket bevezetni – magyarázta a főtitkár. Egyben emlékeztetett, hogy az ársapkás 480 forintos, majd a hatósági áras, 615 forintos literár után a mostani, közel 700 forint körüli üzemanyagár óriási terhet ró a szállítmányozó ágazatra. Árvay Tivadar beszélt arról is, hogy

az áru mennyiségétől és értékétől is nagyban függ, hogy a magas üzemanyagár mennyi elmozdulást okoz a fogyasztói árában.

Mint mondta, minél nagyobb mértékű és kisebb mennyiségű a termék, annál inkább megjelenik benne, míg a nagy mennyiségű, de kis értékű áruk esetén jobban eloszlik a plusz költség. Összességében azonban mindenképpen lehet a drágább üzemanyagnak árfelhajtó hatása.

Tágabb kontextusban szemlélve viszont azt is érdemes szem előtt tartani a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint, hogy a költségek emelkedése nem csupán az amúgy is kritikus helyzetben lévő magyar logisztikai, közúti fuvarozói ágazatnak, de akár a vasúti szállításnak is olyan terhet jelent, amit már nagyon nehéz lesz kigazdálkodni. A szereplők ezt továbbhárítani nem tudták, ráadásul ezek olyan külső körülményekből adódó változások, amelyre nagyon felkészülni sem tudnak – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ezért is lenne fontos a támogatás, hogy segítse a cégeket átlendülni a fokozottan nehéz helyzeten. A főtitkár leszögezte:

folyamatosan zajlanak az egyeztetések a kormánnyal, és nem csak ebben a kérdésben, hanem továbbiakban is, amik támogatni tudják a fuvarozó ágazatot.

Mint mondta, az üzemanyagárak témájában nem csak a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hanem további szervezetek is felvették a kapcsolatot az államigazgatással. Árvay Tivadar megjegyezte, a kormány már szerdára ígért valamilyen döntést a kérdéskörben, ám az egyesület egyelőre nem tud többet arról, hogy be kívánnának vezetni bármilyen változást.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.