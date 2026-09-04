Itt vannak a kiskereskedelmi forgalom friss adatai

A júniusi 3,0 százalék után a növekedés ismét 5 százalékhoz közelített a májusi 4,8 százalékos növekedést is felülmúlva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,0 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Január–júliusban a forgalom volumene 4,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a naptárhatástól megtisztított adatok szerint.