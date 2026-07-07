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Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Az utolsó hónapban lenullázódott az infláció

Infostart / MTI

Júniusban 1,7 százalékra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az elemzők 1,9 százalékos inflációra számítottak júniusra.

Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak.

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4 százalékkal csökkent. Ezen belül a burgonya ára 7,6, a büféáruké és az eszpresszókávéé 6,5-6,5, a cukorka, mézé 6,0, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 5,9, az éttermi étkezésé 5,6 százalékkal nőtt. Egy év alatt csökkent a húskonzerv ára 26,9 százalékkkal, a vaj, vajkrémé 12,9, a sertéshúsé 10,9, a sajté 9,1, a tejé 7,7, a tartósított hústalan ételeké 7,3 és a száraztésztáé 6,7 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 3,8 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest.

A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a teherszállítás 18,6, a színház 17,6, a külföldi üdülés 11,7, a postai szolgáltatások 9,6, a járműjavítás, -karbantartás 8,0, a testápolási szolgáltatások 7,3, a sport, múzeumi belépők 6,8, az egészségügyi szolgáltatások 6,3 és a belföldi üdülés 4,2 százalékkal – sorolta a KSH.

A háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet a 2025 júniusinál.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,4, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 3,5 és a használt személygépkocsik 2,6 százalékkal többe kerültek, míg a motorkerékpárok ára stagnált. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 1,6 százalékkal drágultak egy év alatt.

A KSH jelentése szerint júniusban az éves maginfláció az egy hónappal korábbival azonos 2,0 százalékon maradt, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció a májusi 1,5 százalékról 1,4 százalékra csökkent. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,3 százalékról 2,1 százalékra mérséklődött.

Májushoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5 százalékkal. A friss hazai és déligyümölcs 4,1, a hal 1,4, a halkonzerv és a száraztészta 1,3-1,3, a tartósított gyümölcs 0,8, a csokoládé, kakaó 0,7 százalékkal többe, a friss zöldség 8,1, a tojás 2,4, a vaj, vajkrém 2,0, a burgonya 1,8, a cukor 1,5, a péksütemények 1,2 százalékkal kevesebbe kerültek, mint az előző hónapban.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,3 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 3,2, a belföldi üdülés 2,3, a sport és múzeumi belépők 1,1, a külföldi üdülés 0,6 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 4,3 százalékkal kevesebbe került a májusinál.

A háztartási energia ára 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázé 1,0 százalékkal, az elektromos energiáé és a távfűtésé stagnált. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül a dohányáruké 0,1 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,5 százalékkal csökkent egy hónap alatt.

A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,4 százalékkal többe kerültek, mint májusban – közölte a KSH.

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