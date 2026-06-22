Hiába lesz egyre olcsóbb a kerozin, az utasok aligha érzik majd a hatását

Több tízmilliárd dollárt kereshetnek a légitársaságok azon, hogy az amerikai–iráni békekötés hírére meredeken zuhanni kezdtek a kőolajtermékek, így a kerozin ára is, ők azonban ezt nem sietnek érvényesíteni a jegyárakban – írja a Reuters cikke nyomán a hvg.hu.

A szűkös kapacitás és a jelentős kereslet lehetővé teszi, hogy a megtakarítást elsősorban a nyereségük helyreállítására fordítsák ahelyett, hogy visszavonnák a korábbi jegyáremeléseket. A repülőgép-üzemanyag az Egyesült Államokban áprilisban még 4,9 dollár volt gallononként, ez júniusra 2,85 dollárra esett vissza. A hírügynökség számítása szerint,

ha tartós marad ez a szint, akkor az amerikai légitársaságok éves üzemanyagköltsége több mint 40 milliárd dollárral csökkenhetne.

Másrészről viszont a a korábbi drágulást a jegyárak és a poggyászdíjak emelése, valamint a járatok ritkítása csak részben ellensúlyozta: a Deutsche Bank szerint a társaságok minden egyes üzemanyagra költött dollárból mindössze 60 centet tudtak áthárítani az utasokra.

Régiónként is változhatnak a jegyárak: Európában a hosszútávú járatok díjai mérséklődhetnek inkább, míg a rövidekéi magasak maradhatnak. Ázsiában a kínai légitársaságok vannak a leggyengébb árazási pozícióban, míg a Közel-Keleten egyes társaságok akciókkal próbálhatják visszacsábítani az utasokat, de széles körű árcsökkentés egyelőre ott sem valószínű.

A lap megjegyzi, hogy a repülőgép-üzemanyag árak a csökkenés ellenére is még mindig 54 százalékkal magasabbak az egy évvel ezelőttinél, ráadásul a légitársaságok tényleges költségeiben az azonnali piaci árváltozások csak késleltetve jelennek meg.