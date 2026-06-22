ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.46
usd:
307.95
bux:
139495.62
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kerozint tankoló repülőgép szárnya naplementében // Amazing sunset at the airport. Refueling of the airplane before flight.
Nyitókép: Chalabala/Getty Images/iStockphoto

Hiába lesz egyre olcsóbb a kerozin, az utasok aligha érzik majd a hatását

Infostart

A légitársaságoknak esze ágában sincs visszacsökkenteni a jegyárakat a korábbi szintre, hiába jött létre az amerikai-iráni tűzszünet. Inkább zsebre teszik a különbözetet.

Több tízmilliárd dollárt kereshetnek a légitársaságok azon, hogy az amerikai–iráni békekötés hírére meredeken zuhanni kezdtek a kőolajtermékek, így a kerozin ára is, ők azonban ezt nem sietnek érvényesíteni a jegyárakban – írja a Reuters cikke nyomán a hvg.hu.

A szűkös kapacitás és a jelentős kereslet lehetővé teszi, hogy a megtakarítást elsősorban a nyereségük helyreállítására fordítsák ahelyett, hogy visszavonnák a korábbi jegyáremeléseket. A repülőgép-üzemanyag az Egyesült Államokban áprilisban még 4,9 dollár volt gallononként, ez júniusra 2,85 dollárra esett vissza. A hírügynökség számítása szerint,

ha tartós marad ez a szint, akkor az amerikai légitársaságok éves üzemanyagköltsége több mint 40 milliárd dollárral csökkenhetne.

Másrészről viszont a a korábbi drágulást a jegyárak és a poggyászdíjak emelése, valamint a járatok ritkítása csak részben ellensúlyozta: a Deutsche Bank szerint a társaságok minden egyes üzemanyagra költött dollárból mindössze 60 centet tudtak áthárítani az utasokra.

Régiónként is változhatnak a jegyárak: Európában a hosszútávú járatok díjai mérséklődhetnek inkább, míg a rövidekéi magasak maradhatnak. Ázsiában a kínai légitársaságok vannak a leggyengébb árazási pozícióban, míg a Közel-Keleten egyes társaságok akciókkal próbálhatják visszacsábítani az utasokat, de széles körű árcsökkentés egyelőre ott sem valószínű.

A lap megjegyzi, hogy a repülőgép-üzemanyag árak a csökkenés ellenére is még mindig 54 százalékkal magasabbak az egy évvel ezelőttinél, ráadásul a légitársaságok tényleges költségeiben az azonnali piaci árváltozások csak késleltetve jelennek meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Hiába lesz egyre olcsóbb a kerozin, az utasok aligha érzik majd a hatását

turizmus

utazás

üzemanyag

légitársaság

repülés

árcsökkenés

profit

jegyár

kerozin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő
Frissülő cikk

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő
A társadalmi egyeztetésre bocsátott újabb Alaptörvény-módosítás, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalra vonatkozó szabályozás kapcsán állt kamerák elé a miniszterelnök és válaszolt újságírói kérdésekre. Azt mondta az Országgyűlésben elmondott napirend előtti felszólalásában használt cosa nostra hasonlatot minden pontjában meg tudja védeni. A képviselői mandátumidő-szigorítás a következő választásra vonatkozhat. A legfőbb ügyész lemondására számít az aranykonvoj-ügy miatt. Augusztus 20-a előtt lesz új köztársasági elnöke az országnak.
 

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Polt Péteren kívül még három alkotmánybírónak kell távoznia, ha elfogadják az Alaptörvény-módosítást

Magyar Péter elmondta, milyen lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal

Magyar Péter: indul a Tisztítótűz művelet, amely lezárja a politikai és gazdasági csoportok túszejtésének időszakát

Magyar Péter „Tisztítótűz”-beszédére reagáltak a frakcióvezetők

Kármán András az euró bevezetéséről írt, kijelölt egy kulcsdátumot is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni helyzetre figyelnek a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Az iráni helyzetre figyelnek a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Az ázsiai tőzsdék többsége emelkedéssel kezdte a hetet, a régióban a japán és a dél-koreai részvénypiac teljesített a legjobban. A befektetők az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményekre fókuszálnak világszerte, Európában egyelőre iránykeresést láthatunk, a magyar tőzsde viszont jól teljesít. Amerikában bizonytalan a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő összegeket fizetnek a legkisebb magyar lakásokért: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyet keres

Elképesztő összegeket fizetnek a legkisebb magyar lakásokért: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyet keres

Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméteráron kel el a magyarországi ingatlanpiacon.

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham sworn in as new MP after Starmer announces resignation

Andy Burnham sworn in as new MP after Starmer announces resignation

Burnham - who posed with around 200 Labour MPs in Westminster Hall - earlier said he would stand to replace the PM, with backing from Wes Streeting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 13:56
Visszaesett a termőföldforgalom, de néhány helyen vagyonokat fizetnek – térkép
2026. június 22. 13:30
Előre és utólag is kulcsfontosságú lehet ez az új nyugdíjkalkulátor
×
×