2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Robert Fico szlovák miniszterelnök a moszkvai Kremlben 2026. május 9-én. Fico a náci Németország felett aratott második világháborús gyõzelem 81. évfordulóján rendezett ünnepségre érkezett Oroszországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov

Kiderült, Putyin szerint mit kellene tennie Zelenszkijnek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök a szombati moszkvai személyes találkozón átadta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Volodimir Zelenszkij üzenetét, amelyben az ukrán elnök jelezte készségét egy személyes találkozóra Putyinnal bármilyen formában. Putyin válaszát Fico egy közösségi oldalon közzétett videóban osztotta meg.

A szlovák miniszterelnök beszámolt róla, hogy Volodimir Zelenszkij május 4-én, hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján azt mondta neki, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyinnal bármilyen formában. Az orosz elnök válasza azonban egyértelmű: ha az ukrán elnök találkozót szeretne, telefonon kell felvennie a kapcsolatot orosz partnerével” – mondta Fico. A kormányfő kijelentette, hogy „a diplomáciai megoldások és a párbeszéd a jelenlegi helyzetben „ezerszer hasznosabbak, mint egymás öldöklése”.

Szerinte ugyanakkor ismét bebizonyosodott, hogy hatalmas hiba, ha az orosz féllel nem folytatnak egyenrangú politikai párbeszédet, miközben az Európai Unióból csak szankciók érkeznek, amelyek csupán Oroszország önellátását növelik számos területen, illetve „háborús kölcsönök és a háború támogatása, amelyben Szlovákia nem vesz részt”.

Robert Fico bírálta azokat az EU-tagállamokat, amelyek nem engedélyezték számára, hogy Moszkvába tartva a fasizmus feletti győzelem ünnepségére a légterükön átrepüljön, ugyanakkor nem tervez viszontintézkedéseket. „Ha szükségük lesz arra, hogy bármilyen célból átrepüljenek a légterünkön, nem fogjuk ezt megakadályozni. A fontos dolgokért kell harcolni, nem apróságokért” – jelentette ki Fico.

Megismételte, hogy elutasítja az Európai Unió és Oroszország közötti „új vasfüggönyt”, és érdekelt a „normális, baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban az oroszokkal.

Bírálta az EU azon szándékát is, hogy teljesen leváljon az orosz energiahordozókról, amit „ideológiailag vezéreltnek és az európai versenyképességre károsnak” nevezett. Véleménye szerint Európa nem helyettesítheti pusztán az Oroszországgal szembeni gyűlölet miatt az egyik energiafüggőséget egy másikkal, ezúttal amerikaival, amely „ráadásul jelentősen drágább lesz”.

Friedrich Merz bírálta Robert Fico moszkvai látogatását a Győzelem Napja alkalmából rendezett ünnepségeken. A német kancellár a hétvégén úgy fogalmazott: sajnálja Fico részvételét, és erről személyesen is beszélni fog vele. A szlovák miniszterelnök az egyetlen európai uniós vezetőként utazott Moszkvába az eseményre. Bár a Vörös téri katonai díszszemlén nem vett részt, koszorút helyezett el az ismeretlen katona sírjánál, majd a Kremlben találkozott Vlagyimir Putyinnal.

A látogatást odahaza is kritizálták. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás a moszkvai utat a szövetségesek arcul köpésének tartja. A liberális párt kezdeményezi, hogy a pozsonyi parlament határozatban ítélje el a moszkvai látogatást.

„Robert Fico ismét elárulta a hazáját. Nyíltan megsérti az Európai Unió és a NATO egységes álláspontját,

melyeknek mi is tagjai vagyunk, és elszigeteli Szlovákiát” – jelentette ki Branislav Gröhling, az ellenzéki párt elnöke.

Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump inflációkezelésével és gazdaságpolitikájával. Ez derül ki a Financial Times legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely szerint a vámháború és az iráni konfliktus egyaránt rontja a republikánusok esélyeit az idei félidős választásokon - tudósított a Financial Times.

A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját.

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

