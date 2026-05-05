2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Nyitókép: Unsplash

Fura anyagok – most fog kiderülni, mit kapunk a pénzünkért ruha címén

InfoRádió / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó, laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán, vizsgálja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára – közölte a hatóság.

Kiemelték, a hatóság korábbi tapasztalatai alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék – 40 csecsemőknek, 40 gyermekeknek és 40 felnőtteknek szánt ruhadarab – laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük 22 bukott meg a teszteken.

Felhívták a figyelmet arra, mivel a vásárlók döntéseiben az anyagösszetétel – például komfort, allergén hatás vagy tartósság szempontjából – kiemelt szerepet játszik, az ilyen eltérések nemcsak félrevezetők, hanem piacfelügyeleti jogsértésnek is minősülnek.

A vizsgálat másik központi eleme a formaldehid vegyület jelenlétének ellenőrzése. A textiliparban gyakran alkalmazott vegyület, amely hozzájárulhat a termékek kedvező tulajdonságaihoz, például a gyűrődésmentességhez vagy a mérettartáshoz, egészségügyi kockázatot is jelenthet, hosszabb ideig fennálló kitettség esetén rákkeltőnek minősülhet. Az Európai Unió szabályozása egyértelmű határértéket állapít meg a formaldehid-tartalomra, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező termékek esetében – írták a közleményben.

A hatóság kiemelt figyelmet fordít azokra a termékekre, amelyek csomagolásán, címkéjén a formaldehid hiányára utaló állítások szerepelnek. Ezek valóságtartalmát minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik.

Az ellenőrzés több ütemben zajlik. Tavasszal elsősorban nyári ruházati termékek és fehérneműk, míg ősszel pizsamák, hálóingek és egyéb pamut textíliák kerülnek a fókuszba. A minták különböző értékesítési helyekről származnak, többek között bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből és webáruházakból. Amennyiben a laboratóriumi eredmények azt mutatják, hogy egy termék nem felel meg a címkén feltüntetett adatoknak és megtéveszti a fogyasztókat, a hatóság piacfelügyeleti eljárást indít – tájékoztatott a hatóság.

A vizsgálat célja túlmutat a jogsértések feltárásán, mert hozzájárul a tisztességes piaci verseny erősítéséhez, a jogkövető vállalkozások védelméhez, valamint a fogyasztói bizalom növeléséhez is.

A kapcsolódó hanganyagot Kalapos Mihály készítette.

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.

Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

2026. május 5. 06:48
Kellemetlen helyzetbe kerülhet a SZÉP-kártyával, ha erről nem tud
2026. május 5. 05:24
Dermesztő: elárasztja a munkahelyeket is az AI-vezérelt problémamegoldó robotsereg
