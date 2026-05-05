Fura anyagok – most fog kiderülni, mit kapunk a pénzünkért ruha címén

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó, laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán, vizsgálja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára – közölte a hatóság.

Kiemelték, a hatóság korábbi tapasztalatai alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék – 40 csecsemőknek, 40 gyermekeknek és 40 felnőtteknek szánt ruhadarab – laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük 22 bukott meg a teszteken.

Felhívták a figyelmet arra, mivel a vásárlók döntéseiben az anyagösszetétel – például komfort, allergén hatás vagy tartósság szempontjából – kiemelt szerepet játszik, az ilyen eltérések nemcsak félrevezetők, hanem piacfelügyeleti jogsértésnek is minősülnek.

A vizsgálat másik központi eleme a formaldehid vegyület jelenlétének ellenőrzése. A textiliparban gyakran alkalmazott vegyület, amely hozzájárulhat a termékek kedvező tulajdonságaihoz, például a gyűrődésmentességhez vagy a mérettartáshoz, egészségügyi kockázatot is jelenthet, hosszabb ideig fennálló kitettség esetén rákkeltőnek minősülhet. Az Európai Unió szabályozása egyértelmű határértéket állapít meg a formaldehid-tartalomra, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező termékek esetében – írták a közleményben.

A hatóság kiemelt figyelmet fordít azokra a termékekre, amelyek csomagolásán, címkéjén a formaldehid hiányára utaló állítások szerepelnek. Ezek valóságtartalmát minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik.

Az ellenőrzés több ütemben zajlik. Tavasszal elsősorban nyári ruházati termékek és fehérneműk, míg ősszel pizsamák, hálóingek és egyéb pamut textíliák kerülnek a fókuszba. A minták különböző értékesítési helyekről származnak, többek között bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből és webáruházakból. Amennyiben a laboratóriumi eredmények azt mutatják, hogy egy termék nem felel meg a címkén feltüntetett adatoknak és megtéveszti a fogyasztókat, a hatóság piacfelügyeleti eljárást indít – tájékoztatott a hatóság.

A vizsgálat célja túlmutat a jogsértések feltárásán, mert hozzájárul a tisztességes piaci verseny erősítéséhez, a jogkövető vállalkozások védelméhez, valamint a fogyasztói bizalom növeléséhez is.

