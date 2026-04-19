Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

A polgármesterek bejelentése szerint a forrásokat az új kormány megalakulásáig tartják vissza, mivel az elvonások mértéke több helyen már a bérek kifizetését veszélyezteti. Karácsony Gergely főpolgármester jelezte: amennyiben a Magyar Államkincstár azonnali inkasszót alkalmaz, a főváros májusban fizetésképtelenné válhat.

Érd polgármestere, Csőzik László hozzátette, hogy városa csak hitelből tudná teljesíteni a befizetést, ezért haladékot kértek a kincstártól – olvasható a blikk.hu-n.

Budapest bízik abban, hogy nem fogják újból inkasszálni a számláját - mondta el Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az államkincstár elnöke nyilván érzi és érti, hogy sok minden megváltozott az országban, és az emberek az önkormányzatok, különösen a főváros kirablására is erős ítéletet mondtak április 12-én.

Tájékoztatása szerint

a kincstár április 16-án hiánypótlásra szólította fel őket

a hatvan napos haladékkal kapcsolatban, amit kértek. Abban bíznak, hogy nem fogják elutasítani.

A Tisza Párt választási programjában az önkormányzati források és hatáskörök visszaállítását ígérte.

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy bár a tárgyalásokat szükségesnek tartja, az adófizetés megtagadását nem támogatja. Ugyanakkor javasolta a szolidaritási adó és az iparűzési adóelvonások párhuzamosságának megszüntetését a települések gazdasági stabilitása érdekében.