2026. április 19. vasárnap Emma
Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Momentum Ukrajna melletti szolidaritási tüntetésén Oroszország budapesti nagykövetsége elõtt 2026. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.

A polgármesterek bejelentése szerint a forrásokat az új kormány megalakulásáig tartják vissza, mivel az elvonások mértéke több helyen már a bérek kifizetését veszélyezteti. Karácsony Gergely főpolgármester jelezte: amennyiben a Magyar Államkincstár azonnali inkasszót alkalmaz, a főváros májusban fizetésképtelenné válhat.

Érd polgármestere, Csőzik László hozzátette, hogy városa csak hitelből tudná teljesíteni a befizetést, ezért haladékot kértek a kincstártól – olvasható a blikk.hu-n.

Budapest bízik abban, hogy nem fogják újból inkasszálni a számláját - mondta el Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az államkincstár elnöke nyilván érzi és érti, hogy sok minden megváltozott az országban, és az emberek az önkormányzatok, különösen a főváros kirablására is erős ítéletet mondtak április 12-én.

Tájékoztatása szerint

a kincstár április 16-án hiánypótlásra szólította fel őket

a hatvan napos haladékkal kapcsolatban, amit kértek. Abban bíznak, hogy nem fogják elutasítani.

A Tisza Párt választási programjában az önkormányzati források és hatáskörök visszaállítását ígérte.

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy bár a tárgyalásokat szükségesnek tartja, az adófizetés megtagadását nem támogatja. Ugyanakkor javasolta a szolidaritási adó és az iparűzési adóelvonások párhuzamosságának megszüntetését a települések gazdasági stabilitása érdekében.

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása

A benzinár-emelkedés elsőre egyszerű pénztárcasokk, hiszen többet fizetünk ugyanazért. Valójában azonban mélyebb gazdasági átrendeződés zajlik. Az ársokk nemcsak fájdalmat okoz, hanem döntésre kényszerít, és ezzel felgyorsítja a technológiaváltást. Ami tegnap még alternatíva volt, ma már racionális választás.
