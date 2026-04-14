ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363
usd:
308.68
bux:
0
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi tankol egy személyautóba
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan maradt, a gázolaj ára azonban csökkent bruttó 12 forinttal. Ez a jóval alacsonyabb védett árra nem vonatkozik. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa szerint ez még a múlt heti iráni tűzszünet hatása, az amerikai blokád azonban ismét drágít majd az üzemanyagokon. A szakértő arról is beszélt, az új kormány meddig tarthatja érvényben a védett árakat.

A dízel piaci árában már a hétvégén is tapasztaltunk egy 25 forintos szintű csökkentést, ami tovább folytatódik – mondta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa az InfoRádióban, hozzátéve: a nemzetközi piacon elég komoly ármozgásokat látunk, tehát a Brent jegyzésára néhány nap alatt újra 93 és 102 dollár között mozgott.

A mostani csökkenés legfőbb oka, hogy a magyar piac még a múlt hétvégi olajár-csökkenést, az iráni tűzszünet hatását árazta be. Sajnos az olajár azóta újra elindult felfelé.

Napról napra változhatnak az események, hiszen bejelentések történnek és a háború menete is napról napra változik a Közel-Keleten – hangsúlyozta az elemző, aki szerint „ha a kutak újra érvényesítik ezt a 12 forintos cökkenést, akkor hál' Isten egyre távolodunk attól a 800 forintos piaci ártól, ami a gázolaj esetében már tapasztalható volt itt a múlt hét második felében”.

Az árcsökkenés után kedden ezek lesznek a piaci árak:

  • 95-ös benzin: 678 forint/liter,
  • gázolaj: 751 forint/liter.

A védett árak továbbra is így néznek ki:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter,
  • gázolaj: 615 forint/liter.

Hétfőn elkezdődött az iráni kikötők amerikai blokádja, aminek az a célja, hogy Teherán ne értékesíthessen olajat a továbbiakban. A kérdésre, hogy ez hogyan befolyásolja majd az árakat, a szakértő azt mondta: ez nyilván hozhat áremelkedést, és a piacok nagyon szeretnék, ha végre megoldódna a háborús konfliktus, és nem fegyverekkel, hanem diplomáciai úton. Az árak csak így csökkenhetnek tartósan – fogalmazott a szakértő, hozzátéve: sajnos itt még nem tartunk, tehát

nagyon nehéz megjósolni, hogy az olajpiac hogyan fog reagálni a háború további híreire. A magyarországi események, a forinterősödés a dollárral szemben szintén pozitívan hat a hazai üzemanyagárakra,

még további árcsökkenést hozhat, akár még a benzin esetében is – véli Bujdos Eszter.

A kérdésre, hogy mire számít a jövendő magyar kormánytól, vajon mi lesz majd a védett üzemanyagárakkal, azt mondta: mivel a védett árak a stratégiai készletekből biztosíthatóak, és annak a mennyisége véges, innentől kezdve akárki kerül kormányra, a védett ár rendszere nagyon sokáig nem fenntartható.

A szakértő szerint szerencse, hogy az adriai kőolajvezeték segítségével végre nem csak a stratégiai készletre szorulunk rá, de a készletekre való tekintettel

az új kormánynak nagyon hamar el kell kezdenie gondolkodni azon, hogy mit kezd a védett árakkal.

„Szerintem az egy nagyon rossz gondolat, hogy ha valaki abban a hitben dédelgeti magát, hogy visszatérhetünk a 600 forint körüli vagy alatti átlagárakra” – tette hozzá Bujdos Eszter, aki szerint a legoptimistább elemzők is arra számítanak, hogy még ha a közel-keleti helyzet rövid távon megoldódik, akkor sem fog az olaj ára a 85 dolláros szint alá csökkenni. Tehát bárki is került volna kormányra, a piaci árak visszavezetésével áremelkedést idézne elő. Nyilván ez kompenzálható valamilyen szinten, ha az adók mérséklésével valamennyire tudják fékezni ezt az emelkedést. „Azt gondolom, hogy áremelkedésre mindenképpen számítani kell, a mértéke pedig azon múlik, hogy a közel-keleti helyzet mikor és hogyan oldódik meg” – mondta

A szakértő úgy fogalmazott: „az információk alapján, amiket a készleteket tekintve kaptunk, mi úgy számoltunk, hogy nagyjából május közepéig-végéig tartható fenn a védett árak rendszere”.

Nyilván azzal, hogy most kiegészítik az ellátást az adriai olajvezetéken keresztül, és a Mol továbbra is tud finomítani üzemanyagot, tehát tud készterméket előállítani, ez az idő kihúzható még egy darabig. Mindennek a mértéke, határideje múlik a fogyasztáson is, akár a lakossági, akár a mezőgazdasági fogyasztáson is, tehát

akár még augusztusig is elhúzható a védett ár rendszere

– véli a szakértő.

„Nyilván a szakmának ez egy nagyon pesszimista forgatókönyv, de azt gondolom, hogy minél előbb célszerű lenne kivezetni a védett árakat, különben később a lakosság fogja megfizetni, ahogy a korábbi ársapkát is beárazták az üzemanyagárakba 2022 után – mondta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa az InfoRádióban.

Az egyelőre nem lehet tudni, hogy a Tisza Párt konkrétan mit akar kezdeni a védett benzinárakkal,

miközben a kormányoldal a kampányban folyamatosan azzal vádolta őket, hogy eltörölnék. Magyar Péter csupán azt hangsúlyozta, hogy az állam ne „nyerészkedjen” a magas üzemanyagárakon, és szükség esetén védje meg a lakosságot az elszabaduló áraktól. A mostani „védett benzinár” vitában Magyar Péter konkrétan azt mondta, hogy szerintük a kormány lépése „nem védelem, hanem állami nyerészkedés”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 08:39
Visszavágja Kínába irányuló olajexportját Szaúd-Arábia
2026. április 14. 06:00
Elemző: az új kormánynak hamar döntenie kell egy sor nehéz gazdasági kérdésben
×
×