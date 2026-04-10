2026. április 10. péntek Zsolt
Jászai Gellért Üzbegisztánban tárgyal.
Nyitókép: 4iG

Komoly nemzetközi terjeszkedésben a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel a kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről.

Új szintre léphet a 4iG csoport üzbegisztáni terjeszkedése, Jászai Gellért Taskentben egyeztetett a digitális infrastruktúra fejlesztéséről. A távközlés, az IT-fejlesztések és az űripari együttműködés is kiemelt szerepet kaptak – írta meg a VG.

A kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel. A tárgyalások középpontjában a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztése állt. A felek áttekintették, milyen irányokban lehet bővíteni az együttműködést, különösen az innovatív technológiai megoldások és az IT-fejlesztések területén – olvasható a cikkben.

Kiemelik, hogy a megbeszélések során

hangsúlyt kaptak azok a projektek, amelyek a digitális gazdaság fejlesztését és a modern infrastruktúra kiépítését szolgálhatják Üzbegisztánban.

Az egyeztetések egyik kiemelt területe az űrtechnológiai és adatfeldolgozási együttműködés volt. A felek megvizsgálták a partnerség lehetőségét az IT Park Uzbekistannal, és az Uzbekcosmos vállalattal is. A potenciális közös projektek között szerepel a műholdas technológiák alkalmazása, a geoanalitikai megoldások fejlesztése, valamint a fejlett adatfeldolgozási rendszerek kiépítése – olvasható a cikkben.

Szóba került a tárgyalások során az Üzbegisztán-Magyarország Befektetési Alap létrehozásának lehetősége is. Ez a közös beruházásokhoz finanszírozási hátteret biztosíthat. Mint írják, a 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap, a vállalat célja, hogy aktívan részt vegyen az ország digitális átalakulásában – teszik hozzá.

Megvan a lépés, ami új piacra repítheti a 4iG-t
A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően lezárta a HeliControl Kft. 63 százalékos részesedésének megvásárlását – közölte a társaság szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A magyar HeliControl Kft. többségi tulajdonának tervezett megszerzése új piacra lépési lehetőséget jelent a 4iG SDT Zrt. számára, az akvizíció hozzájárulhat a hazai helikopteres karbantartási képességek hosszú távú biztosításához.
A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Öt éve nem látott sebességgel veszik fel a nyugdíjcélú megtakarításaikat a britek, amint elérik az ehhez szükséges életkort – derül ki a Lubbock Fine vagyonkezelő cég friss kutatásából. A jelenség hátterében nagyrészt az örökösödési adót érintő változások miatti aggodalom áll – írja a Pension Policy International.

Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

