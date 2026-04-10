Komoly nemzetközi terjeszkedésben a 4iG

Új szintre léphet a 4iG csoport üzbegisztáni terjeszkedése, Jászai Gellért Taskentben egyeztetett a digitális infrastruktúra fejlesztéséről. A távközlés, az IT-fejlesztések és az űripari együttműködés is kiemelt szerepet kaptak – írta meg a VG.

A kétoldalú gazdasági és technológiai kapcsolatok bővítéséről Jászai Gellért, a 4iG Group elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel. A tárgyalások középpontjában a távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztése állt. A felek áttekintették, milyen irányokban lehet bővíteni az együttműködést, különösen az innovatív technológiai megoldások és az IT-fejlesztések területén – olvasható a cikkben.

Kiemelik, hogy a megbeszélések során

hangsúlyt kaptak azok a projektek, amelyek a digitális gazdaság fejlesztését és a modern infrastruktúra kiépítését szolgálhatják Üzbegisztánban.

Az egyeztetések egyik kiemelt területe az űrtechnológiai és adatfeldolgozási együttműködés volt. A felek megvizsgálták a partnerség lehetőségét az IT Park Uzbekistannal, és az Uzbekcosmos vállalattal is. A potenciális közös projektek között szerepel a műholdas technológiák alkalmazása, a geoanalitikai megoldások fejlesztése, valamint a fejlett adatfeldolgozási rendszerek kiépítése – olvasható a cikkben.

Szóba került a tárgyalások során az Üzbegisztán-Magyarország Befektetési Alap létrehozásának lehetősége is. Ez a közös beruházásokhoz finanszírozási hátteret biztosíthat. Mint írják, a 4iG hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán egyre fontosabb szerepet kap, a vállalat célja, hogy aktívan részt vegyen az ország digitális átalakulásában – teszik hozzá.