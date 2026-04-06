2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Dacia Duster gépkocsi egy autókiállításon.
Nyitókép: Pixabay

Románia továbbra is negatív

Infostart

Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságának "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását az S&P Global Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte azt a várakozását, hogy a négypárti román kormánykoalíció a gazdasági növekedés gyengülése és a közel-keleti háború miatt emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai ellenére haladást tud elérni a tervezett költségvetési intézkedések végrehajtásában, amelyeket azzal a céllal hirdetett meg, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány a 2024-ben mért 9,4 százalékról 2027-ben 5,5 százalékra csökkenjen.

A hitelminősítő várakozása szerint azonban

a gyenge kiindulópont miatt a GDP-arányos államadósság-ráta várhatóan tovább növekszik, és az évtized végére eléri a 65 százalékot.

Az S&P tavaly januárban rontotta leminősítés lehetőségére utaló negatívra az addigi stabilról Románia államadós-osztályzatának kilátását.

A "BBB mínusz" osztályzat az S&P Global Ratings módszertanában a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle, vagyis ha erről a fokozatról leminősítik a hosszú távú román államadós-osztályzatot, Románia ennél a cégnél elveszítené befektetési ajánlású besorolását, és átkerülne a magas hozamú - spekulatív - kategóriába.

Az osztályzat mostani megerősítéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor a hitelminősítő kiemelte, hogy Románia fizetési egyensúlyi helyzete stabilizálódik, a rekordösszegű EU-folyósítások és a szintén erőteljes működőtőke-beáramlások a 2026-2027-es időszakra fedezik a román folyómérleg-egyenleg továbbra is magas hiányának zömét.

A folyamatosan érkező európai uniós folyósítások alátámasztják az S&P rövid és középtávú növekedési előrejelzéseit, különös tekintettel arra, hogy az állami beruházások az idén és jövőre várhatóan növekszenek - áll a hitelminősítő elemzésében.

Az S&P Global Ratings kiemelte, hogy a román gazdaság 2025-ben mindössze 0,7 százalékkal növekedett, és a tavalyi negyedik negyedévben technikai recesszióba került.

A cég 2026-ra még gyengébb, reálértéken számolva 0,25 százalékos GDP-növekedést vár Romániában az áthúzódó negatív hatások miatt, de azzal számol, hogy a növekedési ütem 2,5 százalékra gyorsul a 2027-2029-es időszakban, elsősorban az infrastrukturális beruházások és az EU-folyósítások hatékony felhasználása révén.

A hitelminősítő ugyanakkor a nyersolaj és a földgáz árfolyamának megugrása miatt 7,25 százalékra emelte az idei egész éves átlagos romániai inflációra szóló előrejelzését az eddigi 6,75 százalékos prognózisról, de arra számít, hogy az inflációs ütem jövőre 4,5 százalékra lassul.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél” természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás” húsvétja után a hétfő már „a népé”. 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

