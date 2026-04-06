2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Autós tankol egy benzinkúton Münchenben 2026. március 10-én. Az üzemanyagárak jelentõsen emelkedtek Németországban az Irán elleni amerikaiizraeli légicsapások és a teheráni válaszcsapások okozta olajpiaci bizonytalanság miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Egekben az árak: teljes őrület uralkodik a német bezinkútakon

Egyre durvábban emelkedik a benzin és a gázolaj ára Németországban. Húsvétvasárnap már átlépte a 3 eurót is, majd minimálisan csökkentették, de így is súlyos a helyzet. A déli egyszeri áremelési szabály nemhogy enyhítette volna, hanem inkább tovább torzította az árakat.

Védett ár hiányában Németországban az üzemanyagárak folyamatos emelkedése egyre nagyobb terhet ró az autósokra. A Rajna–Majna térségben húsvétvasárnap egyes kutaknál literenként 3 eurót is meghaladó dízel- és benzinárat mértek, bár ezeket később valamelyest csökkentették. Országosan a Super benzin átlagára 2,30 euró, az E10-é 2,24 euró, míg a dízelé 2,49 euró volt, ami új rekordot jelent.

A Bild egyik olvasója arról számolt be, hogy „miközben egész Németország a 2,30 és 2,50 euró közötti (900 forint körüli) rekordárakról beszél, a Rajna-Majna környéki benzinkutaknál már teljes őrület uralkodik. Ma (április 5-én) olyan árakat dokumentáltam a Frankfurt/Eschborn környéki régióban, amelyek egyszerűen hihetetlenek. Az eschborni AVIA benzinkútnál (Bab Westseite 5) a mágikus fájdalomküszöböt nemcsak elérték, hanem messze túl is lépték:

  • a dízel: 3,16 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként),
  • a Super (E5): 3,03 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként) volt kapható.

Az áremelkedés mértéke rendkívüli: a prémiumbenzin ára egy hét alatt 18 centtel, az E10-é 23 centtel, a dízelé pedig 22 centtel nőtt. Az április 1-jétől érvényes szabályozás, amely szerint naponta csak egyszer lehet árat emelni, eddig nem hozott enyhülést, sőt, az árak a szabályozás bevezetése óta is magasabbak, mint korábban – idézi a Bild tudósítását az Index.

Eközben a magyar autósok védett üzemanyagárak mellett tankolhatnak, így a 95-ös benzin 595 forintba, a dízel pedig 615 forintba kerül.

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, miközben vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

Végre kiderült a fájdalmas igazság: ezért titkolta éveken át súlyos betegségét Rubint Réka

A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

2026. április 6. 09:32
Románia továbbra is negatív
2026. április 6. 08:56
Megvan, mitől kell félnie a Z generációnak
