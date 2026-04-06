Egekben az árak: teljes őrület uralkodik a német bezinkútakon

Védett ár hiányában Németországban az üzemanyagárak folyamatos emelkedése egyre nagyobb terhet ró az autósokra. A Rajna–Majna térségben húsvétvasárnap egyes kutaknál literenként 3 eurót is meghaladó dízel- és benzinárat mértek, bár ezeket később valamelyest csökkentették. Országosan a Super benzin átlagára 2,30 euró, az E10-é 2,24 euró, míg a dízelé 2,49 euró volt, ami új rekordot jelent.

A Bild egyik olvasója arról számolt be, hogy „miközben egész Németország a 2,30 és 2,50 euró közötti (900 forint körüli) rekordárakról beszél, a Rajna-Majna környéki benzinkutaknál már teljes őrület uralkodik. Ma (április 5-én) olyan árakat dokumentáltam a Frankfurt/Eschborn környéki régióban, amelyek egyszerűen hihetetlenek. Az eschborni AVIA benzinkútnál (Bab Westseite 5) a mágikus fájdalomküszöböt nemcsak elérték, hanem messze túl is lépték:

a dízel: 3,16 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként),

a Super (E5): 3,03 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként) volt kapható.

Az áremelkedés mértéke rendkívüli: a prémiumbenzin ára egy hét alatt 18 centtel, az E10-é 23 centtel, a dízelé pedig 22 centtel nőtt. Az április 1-jétől érvényes szabályozás, amely szerint naponta csak egyszer lehet árat emelni, eddig nem hozott enyhülést, sőt, az árak a szabályozás bevezetése óta is magasabbak, mint korábban – idézi a Bild tudósítását az Index.

Eközben a magyar autósok védett üzemanyagárak mellett tankolhatnak, így a 95-ös benzin 595 forintba, a dízel pedig 615 forintba kerül.