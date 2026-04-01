2026. április 1. szerda Hugó
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Könnyedén spórolhat 20 százalékot a benzinnel

Infostart

Megfelelő vezetési stílussal és az autó tudatos karbantartásával 15-20 százalékkal is csökkenthető a gépjárművek fogyasztása az osztrák szakértők szerint. Az ÖAMTC és az ARBÖ ajánlásai alapján a sebesség kismértékű mérséklése, a guminyomás ellenőrzése és a felesleges súlyok eltávolítása már rövid távon is érezhető megtakarítást jelent a pénztárcának.

Az autoszektor.hu 8 tippet ad, hogy miképpen lehet takarékoskodni a fogyasztással.

Vezessen lassabban autópályán

A VCÖ és az Osztrák Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a 130 km/h helyett 110 km/h sebességgel haladva átlagosan körülbelül 16 százalékkal csökken az üzemanyag-fogyasztás. 100 km/h sebességnél a csökkenés akár 23 százalék is lehet.

Előrelátó vezetés

Az autó gyorsításkor fogyasztja a legtöbb üzemanyagot. Ezért kerülje a hirtelen gyorsítási és fékezési manővereket. Alacsony motorfordulatszámon és mindig a legmagasabb lehetséges sebességfokozatban vezetve még több üzemanyagot takaríthat meg.

Kapcsolja ki a sebességtartó automatikát

A sebességtartó automatikával kapcsolatban érdemes valamire odafigyelni: Bár állandó sebességet tart,

hegyvidéki utakon gyakran több üzemanyagot fogyaszt, mint amennyi szükséges.

Ilyen helyzetekben érdemes kikapcsolni.

Gurulás

Sok sofőr alig használja a gurulás funkciót. Ebben az üzemmódban az autó további üzemanyag-fogyasztás nélkül gurul. Minél magasabb a sebességfokozat, annál tovább gurul. Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szerint vidéki utakon a várostábla előtt körülbelül 500 méterrel leveheti a lábát a gázpedálról, és így fékezés nélkül elérheti a sebességkorlátozást. Ezt a funkciót piros lámpánál is használhatja, de azt kérik, hogy ezzel a módszerrel soha ne akadályozza a forgalmat.

Kerülje a rövid utakat

A motor csak körülbelül négy kilométer után éri el az üzemi hőmérsékletet és a legtakarékosabb üzemmódot. Ha induláskor lassan hagyja bemelegedni a motort, hosszú távon üzemanyagot és pénzt takaríthat meg.

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását

Sokan túl ritkán ellenőrzik a gumiabroncsok nyomását. A túl alacsony nyomás jelentősen növelheti az üzemanyag-fogyasztást. Azok a gumiabroncsok, amelyek nem felelnek meg a gyártó által ajánlott nyomásnak, akár öt százalékkal is növelhetik az üzemanyag-fogyasztást 100 kilométerenként.

Hűtés és fűtés

Azt is fontolja meg, hogy valóban szükséges-e a légkondicionáló, a hátsó ablak jégtelenítője vagy az ülésfűtés – az ilyen „üzemanyagfalók” szükségtelenül növelik a fogyasztást.

Rendezze el a csomagtartóját

Rendszeresen ellenőrizze a csomagtartóját. Sokan állandóan olyan dolgokkal közlekednek, amelyekre valójában nincs szükségük – például hólánccal nyáron vagy nyugágyakkal télen. A csomagtartó rendbetétele súlyt, és ezáltal üzemanyagot is takarít meg.

Orbán Viktor 5500 forinttal kevesebbet tankolt az egyik kútnál, igaz a miniszterelnök a védett árral kampányolt.

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

A húsvéti szent háromnapon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

Meanwhile, Iran's president says Tehran has the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

