Az uniós biztos bíztatót mondott a Barátság vezetékről

A tagországok energiaügyekért felelős minisztereinek kedi rendkívüli videókonferenciáját követő sajtótájékoztatóján Jorgensen újságírói kérdésre válaszolva elmondta:

az Európai Unió kész segítséget nyújtani a Barátság kőolajvezeték helyzetének rendezésében,

és bízik abban, hogy a kérdés megoldódik.

Mint mondta, az ülésen több miniszter is szóba hozta az Ukrajnával vállalt szolidaritás fontosságát. Hangsúlyozta, hogy egy újabb válság közepette fennáll a veszélye annak, hogy más válságok háttérbe szorulnak, ugyanakkor - mint fogalmazott - Ukrajna biztos lehet abban, hogy az Európai Unió nem feledkezik meg róla.

Az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke már jelezte, hogy az unió kész közreműködni a helyzet kezelésében - tette hozzá.

Kijelentette: noha az Európai Unió tagállamai maguk is nehézségekkel küzdenek, és az elkövetkező hónapokban ezek a kihívások tovább erősödhetnek, az unió továbbra is elkötelezett amellett, hogy Ukrajna mellett álljon, és minden lehetséges módon segítséget nyújtson.

Az uniós biztos kiemelte: az energiaügy különösen fontos terület ebben az összefüggésben, mivel Oroszország továbbra is súlyos támadásokat intéz Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

Hozzátette: az Európai Unió igyekszik a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállításához, valamint ahhoz, hogy más forrásokból biztosítsák a szükséges energiát, és Ukrajna lakosai ne maradjanak áram és fűtés nélkül.