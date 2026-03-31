Nyitókép: Pixabay

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Nem drágult idén a sonka a fővárosi piacokon. Idén is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a sláger, a szívsonkát és parasztsonkát keresik a legtöbben, de húsvét előtt rendkívül széles füstölt árukínálattal várják a fővárosi vásárcsarnokok a vásárlókat, az árak nem változtak a tavalyi évhez képest – mondta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.

Nagyon sokan keresik a különböző zöld dolgokat – kezdte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban, jelezve, hogy nagyon sokféle agrártermény, nagyon sokféle jól felhasználható alapanyag kapható már most is – spenót, sóska, salátafélék –, amik színesítik a piaci kínálatot.

A sonkát is meg kell vásárolnunk a húsvéti asztalra. A kereslet továbbra is a hagyományos füstölésű hazai kötözött sonkák, parasztsonkák iránt a legnagyobb, illetve a szívsonka is népszerű, de tájegységenként azért más és más a szokás – mondta. Emellett mindig vannak újdonságok és különlegességek. „A termelői kínálat nagyon bőséges és választékos, és idén különlegesség a füstölt karaj, a füstölt szűzpecsenye” – fogalmazott.

De idén nagyon széles a sertéshúskínálaton kívül a füstölt marhahústermékek köre, illetve a különböző füstölt szárnyashúsok kínálata is, a kacsamelltől és kacsacombtól kezdve a különböző füstölt pulykatermékeken át a csirkehúsokig.

A kérdésre, hogy átlagosan hogyan alakulnak a sonkaárak a fővárosban, Földes Tamás azt mondta:

idén a füstölt sonka árszintje a tavalyi árszinten van, tehát nem volt áremelkedés. Néhány terméknél még kifejezetten árcsökkentést is látunk.

A füstölt sonkák árai nyilván a termékfajtától függően változnak. Például a Nagycsarnokban a kötözött sonka kilós ára 3490 forint, a hagyományos parasztsonka 5990 forintért kapható. Az emlegetett szívsonka, ami nagyon közkedvelt és impozáns a megjelenésében is, ott már azért nagyobb a szórás, de ott is a tavalyi tartományban mozognak az árak, közel 4000 forint és 5000 forint közötti árakkal találkozhatunk. A füstölt csülök is kedvelt ilyenkor, annak 3300 forint kilója, és sokan vásárolnak ilyenkor füstölt tarját, az 4000 és 6500 forint közötti áron mozog. „Vásárolhatnak a kedves vevőink füstölt combot, ami megint csak 4000 forinttól 6300 forintig érhető el. Idén egy picit nagyobb a kínálat a mangalica sonkából, ennek 8900 forint kilója, és a termelői kínálatban a különlegességek között ott a füstölt sertés szűzpecsenye, ennek 8900 forint ugyancsak a kilója” – sorolta.

Nagyon nagy választékban vásárolható a vásárcsarnokokban a bárányhús, akár báránycomb, akár báránygerinc vagy bárányborda formájában, de lapockát, báránynyakat, oldalast is vásárolhatnak a vevők. A másik fontos kérdés a kalácskínálat, ami széles körű, hiszen ez is a húsvéti asztal részét képezi, és itt a legkülönbözőbb fonott kalácsokon át a kávéházi kalácstól a különböző rendelésre készített édes és sós kalácsokon át a koszorú kalácsokon keresztül mindenféle kalács kapható a vásárcsarnokokban – hangsúlyozta.

A vásárcsarnokokban most húsvéti vásár várja a látogatókat. A húsvéti készülődés mellett a Nagycsarnokban „Édes élet, a méhek csodálatos világa” kiállítást nyitunk majd meg.

Budapest vásárcsarnokai, élelmiszerpiacai és üzletközpontjai csütörtökön a normál működés szerint lesznek nyitva, nagypénteken zárva tartanak, nagyszombaton pedig a szokásos szombati nyitva tartással üzemelnek.

„Hogy segítsük a fölkészülést és a vásárlást, a Bosnyák téri vásárcsarnok csütörtökön tovább tart nyitva, 18 óráig várja a kedves vásárlókat” – tette hozzá Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Jól ébredt a forint reggel: erősödött a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 31. 05:45
Bosszantják a száguldozók? Most egyedi lehetőséget kínál a rendőrség!
2026. március 31. 05:15
Rendőrautót előzött záróvonalon, kanyarban – videó a „vakmerő” autóvezetőről
