Infostart.hu
2026. március 27. péntek
Inflation, global economic recession, business or investment mistakes, tax or debt problems, bankruptcy or economic crisis, the money in the hands of the businessman the earth gradually fly apart and disappear
Nyitókép: z_wei/Getty Images

Magasabb inflációval, mérsékeltebb növekedéssel számol az MNB

2025 negyedik negyedévében ugyanakkor enyhén gyorsult a hazai gazdaság éves növekedése.

A csütörtökön megjelent Inflációs jelentésében a Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol.

Idénre 3,8 százalékos, jövőre pedig 3,7 százalékos inflációt várnak. Ez eltér a korábbi előrejelzésektől (3,2; illetve 3,3 százalék). Továbbra is azzal számolnak, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3 százalékos jegybanki célra. A március 19-ig elérhető adatokkal, endogén kamatpálya mellett készült előrejelzés a következőképpen fest:

A magyar GDP mindeközben 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben pedig 3,0 százalékkal nőhet.

Ez a decemberben előrejelzett 2,4 illetve 3,1 százalékos GDP-növekedéshez képest csökkenést jelent. 2028-ra ugyanakkor a jegybank 2,9 százalékra emelte növekedési várakozását a korábbi 2,7 százalékról. Az előrejelzések grafikonon így mutatnak:

A jegybank Inflációs jelentésében rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett a geopolitikai feszültségek további éleződése is kockázatot jelent. A gazdasági előrejelzéseket nagyobb bizonytalanság övezi a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelempolitikai feltételek miatt.

A világgazdaságot egyébként enyhe dezinfláció jellemezte 2026 elején, az energiaárak megugrása viszont jelentősen növeli a globális inflációs kockázatokat, a kockázatkerülés növekedése mellett. Február vége óta a geopolitikai konfliktusok alakulása határozza meg a nemzetközi befektetői hangulat alakulását, az iráni háború kitörése pedig számottevő volatilitást okozott az eszközárak alakulásában. Az olaj és a gáz világpiaci ára is számottevően emelkedett – teszik hozzá.

Rámutatnak arra is, hogy a forint a negyedév során jelentősen ingadozott, összességében gyengült az euróval szemben, a hazai állampapírhozamok pedig emelkedtek. Egyben felidézik, hogy a hazai infláció a kedvező év eleji átárazások következtében 1,4 százalékra mérséklődött februárban.

Ugyanakkor arra számítanak, hogy 2026 harmadik negyedévétől az áremelkedés üteme az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatása következtében a toleranciasáv fölé emelkedik. Az olaj- és gázárak a tőzsdei határidős jegyzésárak alapján 2027 közepére normalizálódhatnak, a hazai infláció pedig 2027 második felében térhet vissza fenntarthatóan a jegybanki célra.

Mint a jelentésben olvasható, tavaly a negyedik negyedévben enyhén gyorsult, 0,8 százalékos volt a hazai gazdaság éves növekedése. Tavaly összességében 0,4 százalékos éves bővülést regisztráltak.

Az MNB szerint az idén tovább erősödik a konjunktúra.

Az elmúlt hetek geopolitikai eseményei viszont lassítják az élénkülést, valamint a GDP növekedését a beruházások és a nettó export fékezik, miközben az emelkedést a lakossági fogyasztás bővülése támogatja. Megjegyzik, hogy a háztartások jövedelmét a kormányzati intézkedések is növelik, az ipari export bővülését pedig az elmúlt évek kapacitásbővítő projektjei segítik.

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt
A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját
A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
2026 márciusában kínai lapok arra hívták fel a figyelmet, hogy – mások mellett – az ország büszkeségének számító ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép főtervezőjét váratlanul eltávolították Kínai Tudományos Akadémia hivatalos online névsorából. Ez Kínában általában nem jelent túl jót, számos kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett a váratlan lépésig. A magyarázat nélküli eltűnés nem a legideálisabb pillanatban éri Pekinget, mivel a nagyhatalom vezetésének már így is van éppen elég baja az egyre másra kibukkanó kellemetlen ügyekkel. Utánajártunk, hogy mi lehet a háttérben.

A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

